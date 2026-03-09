Naši Portali
ISKRENO PROGOVORILA

Srpska pjevačica poludjela zbog pitanja o Luki Dončiću pa oplela: 'Očito sam im ja dežurni krivac!'

09.03.2026.
u 14:48

Anđela Ignjatović više je puta spajana s Lukom Dončićem, no sada je stavila točku na polemike o njihovu odnosu

Srpska pjevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, osvrnula se na glasine da je ona razlog navodnog prekida Luke Dončića i njegove zaručnice Anamarije Goltes, prenosi 24ur. Iako prekid slavnog para nije potvrđen, ovih su se dana pojavila nagađanja da više nisu zajedno nakon što je Goltes obrisala gotovo sve zajedničke fotografije s društvenih mreža. Usred tih glasina neki su obožavatelji primijetili i da košarkaš prati i lajka objave srpske pjevačice na društvenim mrežama, što je potaknulo šuškanja o njegovoj navodnoj novoj simpatiji. O svemu je Breskvica progovorila u podcastu "Uskoro otvaranje", gdje je naglasila da ništa od toga nije istina.

"Očito sam postala dežurni krivac za sve što se događa. Naslov me stvarno šokirao. Lajkao je nekoliko fotografija i ljudi su odmah počeli donositi zaključke. Bila sam jako iznenađena što je naslov implicirao da sam ja kriva za prekid veze. Vidjela sam samo naslov. Sad me povezuju sa svima, čini se da je to postalo prilično popularno", rekla je 24-godišnja pjevačica. Pjevačica je u novom intervjuu govorila i o prethodnoj izjavi da bi se voljela preseliti u Sloveniju te istaknula da želja za preseljenjem nema veze s košarkaškom zvijezdom, već s ljubavlju prema ljudima i prirodi. "Jako volim dolaziti ovdje, čak sam nekoliko puta razmišljala o životu ovdje. Ovo je jedna od informacija koju nikada nisam otkrila. Zato o tome vrlo često razmišljam i vrlo je moguće da će se nešto slično dogoditi u budućnosti", rekla je ona prije nekoliko mjeseci za 24ur. Istaknula je i da joj se najviše sviđaju ljudi i priroda te da vjeruje da bi se lako prilagodila životu u Sloveniji.

Sada je u podcastu navela da njezina prijašnja izjava nema nikakve veze s košarkaškim asom. "Nisam razmišljala o tome. Pročitala sam naslov i zaboravila na to. Onda sam otišla u Sloveniju i dala intervju, stvarno se želim preseliti u Sloveniju, to mi je cjeloživotni san i onda to kažem... i ljudi to jednostavno slože", rekla je ona, naglasivši da ništa od toga nije istina. Dončića su nedavno, osim s Breskvicom, počeli povezivati i sa slavnom glumicom Madelyn Cline, poznatom po seriji "Outer Banks".

