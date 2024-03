Varja iz 'Survivora': 'Uhvatio me napadaj panike. Kad sam ono vidjela uplašila sam se'

Manjak hrane na izoliranoj lokaciji u 'Survivoru' svima će biti veliki motivator da u sljedećoj igri za nagradu osvoje obrok kojim će se moći počastiti. Plavi tim će jutro prije odlaska na poligon imati sreće s ulovom, pa će zajedničkom stolu doprinijeti Martina i Luka. „Želimo donijeti prvu ribu u naše pleme da se barem malo nahranimo.

Dok ne ulovimo nešto nikako nećemo stati“, kazat će Luka prije dolaska u ribolov, a poslije će zadovoljan istaknuti: „Ja sam bio ta osoba koja je uhvatila prvu ribu, ali bez truda tima ne bi bilo te sreće. Drago mi je što ćemo večeras jesti proteine i što će to biti riba“. Martina će pak prilikom skupljanja školjki shvatiti da je osim školjki u njima ulovila i hranu.

VEZANI ČLANCI:

Iako će se gotovo najesti od svog ulova, plavi će se tim jako potruditi da osvoji osam dragocjenih bodova za nagradu koju će im donijeti novi izazov. Crveni neće imati toliko sreće s ulovom u divljini, pa će njima posebno biti stalo do toga da osvoje obrok. Najviše će sve iznenaditi Varja koja će imati poteškoće s poligonom, ali na kraju će sustići suparnicu. „Kad sam bila na prvom poligonu uhvatio me napadaj panike. Kad sam vidjela onaj most uplašila sam se“, ispričat će Varja koja će na kraju svojom upornosti iznenaditi sve.

Kod crvenih su ozlijeđeni Voja i Mitar, tako da će iz svakog plemena igrati po dva muškarca i pet žena. Iz plavog će to biti Luka i Damjan, a iz crvenog Ognjen i Uroš.

Kako će odigrati plemena te kakvo će iznenađenje Varja pripremiti svima, ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora.

VIDEO Pamela Anderson na zabavu nakon Oscara došla bez trunke šminke, a društvo joj pravio sin