Preminuo poznati glazbenik, tužnu vijest potvrdila njegova shrvana supruga: Važna je samo ljubav

Američki kantautor i bivši frontmen grupe Raspberries, Eric Carmen umro je u dobi od 75 godina, objavila je njegova supruga Amy. Proslavio se s pop grupom Raspberries prije nego što se etablirao kao solo izvođač. Hungry Eyes, jedan od njegovih velikih solo hitova, korišten je u kultnome filmskom klasiku Prljavi ples iz 1987. godine.

- Naš voljeni i talentirani Eric preminuo je u snu tijekom vikenda - napisala je na pjevačevoj službenoj internetskoj stranici njegova supruga. - Veliku mu je radost donijelo saznanje da je njegova glazba dirnula mnoge i da će biti njegova trajna ostavština - dodala je. Objavu je završila citatom: "važna je samo ljubav... vjernost zauvijek", s njegova solo albuma Boats Against The Current iz 1977. godine.

VEZANI ČLANCI:

Pjevač rođen u Ohiju suosnivač je Raspberriesa ranih sedamdesetih zajedno s Jimom Bonfantijem i Wallyjem Brysonom, kojima se kasnije pridružio Dave Smalley, a nakon odlaska Johna Aleksica. Nakon četiri zajednička albuma bend se raspao 1975., a Carmen je tada započeo solo karijeru.

Publika ga najviše pamti po solo pjesmi All By Myself, koja je kasnije u obradi postala jedan od najpoznatijih hitova kanadske pjevačice Celine Dion. I taj je njegov hit iskorišten u uvodnoj sceni filma Dnevnik Bridget Jones. Kao tekstopisac Carmen je poznat po hitovima poput Almost Paradise iz filma Footloose, kao i Never Gonna Fall In Love Again i Make Me Lose Control.

VIDEO: Pamela Anderson na zabavu nakon Oscara došla bez trunke šminke, a društvo joj pravio sin