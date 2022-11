Christine McVie, koja je svirala s britansko-američkim rock bendom Fleetwood Macom, i napisala neke od njihovih najpoznatijih pjesama, umrla je u 79. godini, priopćila je njezina obitelj, piše BBC.

McVie stoji iza hitova među kojima su "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me" i "Songbird". Umrla je mirno u bolnici u društvu svoje obitelji, stoji u priopćenju.

