Šaban Šaulić poginuo je prije sedam godina, a njegova kći prisjetila ga se objavom koja slama srce

Kralj narodne glazbe Šaban Šaulić na današnji je dan tragično preminuo u prometnoj nesreći koja se dogodila u Bielefeldu, u sjeverozapadnom dijelu Njemačke. Njegova obitelj još uvijek se ne može oporaviti od velikog gubitka, a da će im uvijek nedostajati pokazala je i njegova kći Ilda, koja je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je njen pokojni tata na videozidu dok ona nastupa. Uz sliku je napsiala broj 7 i slomljeno srce, te tako podsjetila pratitelje da je prošlo točno sedam godina od njegove smrti.

Detalje o tragičnoj nesreći medijima je ispričao Šabanov kum Slobodan Stojadinović.

– Do pola 4 imali smo nastup u klubu. Onda smo se dogovorili, kako moramo na avion rano ujutro, da legnemo u hotelu i da ga probudim u 6.15 sati. To je bio dogovor. Došao sam u sobu, sat vremena sam spavao i u 6.15 me budi telefon. Ustajem, a u tom trenutku Šaban je već bio budan i spreman te mi lupa na vrata. I pitam ga: “Pa zašto žuriš?” A on mi kaže: “Pa hajde, molim te, brzo, zašto kasniš? Žurimo!” Malo mi je bilo čudno zašto me zove jer do sada nije tako. Imali smo još tri sata do polijetanja njegova aviona. Brzo sam se obukao, spustio dolje, ušli smo u auto. Krenuli, bio je malo nervozan i tu mi je zamjerio što ga nisam probudio tri minute ranije. Pazite, tri minute, nisam mogao vjerovati. Sav je bio čudan! – rekao je Stojadinović.

Rekao je i kako je pjevač gledao na sat cijelo vrijeme dok je pjevao, ali i da su prije polaska komentirali slaba svjetla na automobilu.

Otkrio je kako prije nego što je na njih naletjelo drugo vozilo, nisu stigli progovoriti ni pet riječi. Mirsad Kerić, klavijaturist koji je vozio, kočio je i od sintesajzera koji je bio iza njega dobio je težak udarac u glavu. Izjavio je i kako je gledao kako oživljavaju Mirsada, ali i da je nekoliko puta padao u nesvijest i budio se.

Podsjetimo, do nesreće je došlo kada je vozač Mazde u pijanom stanju udario u Seat u kojem su se nalazili Šaban i njegovi suradnici. Šaban Šaulić bio je popularni srpski pjevač narodne glazbe. U tijeku bogate karijere od publike i od medija dobio je nadimak "kralj narodne glazbe''. Njegove pjesme ''Dođi da ostarimo zajedno'' i ''Dva galeba bela'' smatraju se najboljim ikad otpjevanim narodnim pjesmama.