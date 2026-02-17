FOTO Guza u prvom planu! Lidija Bačić zapalila Instagram u koži od glave do pete, komentari ne staju

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić Lille ne prestaje iznenađivati svoju vjernu publiku. Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju koja je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, a sve zahvaljujući prizoru koji malo koga ostavlja ravnodušnim. Pozirajući u studiju ispred bijele pozadine, Lille je istaknula svoju zavidnu figuru u provokativnom crnom kompletu. Odjevna kombinacija, koja se sastoji od kožnog topa, vrućih hlačica s vezicama sa strane i visokih čizama koje sežu iznad koljena, savršeno je naglasila njezine atribute. U dinamičnoj pozi, s mikrofonom visoko podignutim u ruci, pjevačica je uputila samouvjeren pogled prema kameri. Cijelu objavu popratila je samo jednim simbolom, crnim srcem, prepuštajući slici da ispriča cijelu priču.

Obožavatelji nisu dugo čekali da izraze svoje oduševljenje. Komentari su se nizali munjevitom brzinom, a većina njih bila je ispunjena komplimentima na račun njezina izgleda. "Izuzetno si seksi u crnom", "Zgodna maca", "Najljepša djevojka", samo su neke od poruka koje su pratitelji ostavili ispod fotografije. Mnogi su iskoristili priliku i da joj iskažu ljubav i podršku, potvrđujući snažnu vezu koju pjevačica godinama gradi sa svojom publikom. Jasno je da Lille točno zna kako privući pažnju i zadržati interes javnosti, vješto balansirajući između glazbene karijere i statusa jedne od vodećih domaćih influencerica.

Ova objava dolazi samo tri dana nakon što je Lidija održala energičan nastup na velikoj pozornici. Naime, kao jedna od glavnih zvijezda nastupila je na jubilarnom 200. Samoborskom fašniku na sam Dan zaljubljenih, gdje je pred mnogobrojnom publikom izvela svoje najveće hitove. Čini se da pjevačica nakon uspješnog koncerta ne uzima predah, već odmah nastavlja s aktivnostima koje oduševljavaju njezine fanove. Mnogi nagađaju je li ova profesionalna fotografija dio nekog novog projekta, možda najava za novi spot, ili je pak jedna od atraktivnih fotografija koje krase njezin nedavno objavljeni i vrlo traženi "Lille Kalendar 2026", koji je postao zaštitni znak njezinog brenda "Planet Lille".

Lidija Bačić godinama gradi svoju karijeru na prepoznatljivom motu "i stas i glas", jasno dajući do znanja da podjednako ulaže u svoje vokalne sposobnosti i u svoj vizualni identitet. Njezina neumorna radna etika vidljiva je kroz stalno objavljivanje novih singlova, poput nedavnog hita "ABC", te kroz gust raspored nastupa koji je imala tijekom cijele prošle godine. Kroz aktivan angažman na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke s nastupa i iz privatnog života, Lille je stvorila čvrstu zajednicu obožavatelja koji s nestrpljenjem iščekuju svaki njezin novi korak.