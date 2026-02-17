Naši Portali
LEGENDARNI PREĐO

Prošlo je 15 godina od smrti jednog od naših najupečatljivijih glumaca: Bio je boem koji se šalio i na svoj račun

Predrag Vušović
Foto: Jurica Galoić/Pixell
17.02.2026.
u 13:59

Za sebe je govorio da ima devet života, a često se šalio na svoj račun. Godinama se borio s ovisnošću o alkoholu; već 2006. godine jedva je preživio zbog unutarnjeg krvarenja, a liječnici su mu tada strogo zabranili alkohol, na što se znao duhovito osvrnuti da „ne smije ni pogledati konobara“.

Na današnji dan prije petnaest godina otišao je jedan od najupečatljivijih hrvatskih glumaca – Predrag Vušović, svima poznat kao Pređo. Petnaest godina nakon prerane smrti Predraga Vušovića, uspomena na Pređu i dalje je živa,  u kadrovima filmova, replikama iz serija, ali i anegdotama o glumačkom boemu koji je živio brzo, strasno i do kraja. Bio je jedan od onih glumaca čije lice ulazi u kuću bez najave, prirodno, kao član obitelji, dok istodobno na pozornici ostaje trajno vezan uz Dubrovnik, Gavellu i čitavu jednu generaciju kazališnih i filmskih autora.

Predrag Vušović rođen je 29. kolovoza 1960. u Kotoru, ali se za njega oduvijek govorilo da je dubrovački glumac, u tom je gradu završio osnovnu i srednju školu i već s dvanaest godina debitirao u kazalištu Mali Marin Držić u ulozi Toma Sawyera. Akademiju dramske umjetnosti upisao je i završio u Zagrebu, nakon čega se nakratko vraća u Dubrovnik, gdje dobiva angažman u Kazalištu Marina Držića i postaje jedno od prepoznatljivih lica dubrovačke scene. Od 1979. stalno je nastanjen u Zagrebu, a od sredine devedesetih njegov profesionalni dom postaje Gradsko dramsko kazalište Gavella, s kojim će ostati vezan do smrti.

U rodnom je Dubrovniku godinama sudjelovao u programima Dubrovačkih ljetnih igara, često otvarajući festival i pokazujući koliko je taj grad ostao dio njegova identiteta i onda kada je već odavno bio „zagrebčanin“ po adresi. Ta dvostruka pripadnost - mediteranska opuštenost i zagrebačka radna svakodnevica, kao da se prelila i u njegove uloge, u kojima je spajao humor i melankoliju, šarm i tugu.

Predrag Vušović
Na televiziji se prvi put pojavio u seriji „Putovanje u Vučjak“ 1986., no šira publika zapamtila ga je nakon filma „Kako je počeo rat na mom otoku“ Vinka Brešana, u kojem je kao Murko Munita dio ansambla koji je obilježio hrvatski film devedesetih. S Brešanom je nastavio suradnju u „Maršalu“, a niz je nastavio u filmovima „Kad mrtvi zapjevaju“, „Četverored“, „Duga mračna noć“, „Posljednja volja“, „Svjedoci“ i mnogim drugim naslovima u kojima je često nosio epTelevizijska publika vezala ga je prije svega uz humoristične serije: bio je Gazda u „Bitangama i princezama“, Jakov Didulica – Dida u „Odmori se, zaslužio si“, potom je prolazio kroz „Našu malu kliniku“, „Ludu kuću“, „Stipu u gostima“, „Cimmer fraj“, a glumio je i u serijama „Bumerang“, „Duga mračna noć“ i „Periferija City“. U tim likovima, često na rubu karikature, unosio je toplinu i ljudskost – bio je čovjek iz kvarta, susjed, rođak, onaj kojeg srećete u kafiću i na tržnici, i zato je toliko lako ulazio pod kožu gledatelja.izodne, ali zapamćene uloge.

Posebno mjesto imale su i njegove sinkronizacije animiranih filmova, u kojima je glas posuđivao likovima u „Sezona lova“ i „Krava sa satelita“, donoseći djeci isti onaj prepoznatljiv, pomalo hrapav, ali beskrajno topli ton koji su odrasli voljeli u sitkomima. Sve to pratila je i bogata kazališna karijera – u Gavelli je igrao u brojnim naslovima, od „Kralja Ubuja“ i „Mušice“ do modernih dramskih tekstova, potvrđujući status glumca koji jednako uvjerljivo nosi komediju i dramu.

Uz karijeru išla je i reputacija boema: kolege i prijatelji opisivali su ga kao čovjeka velike duše, društvenog, duhovitog, uvijek spremnog za šalu, ali i osobu koja je voljela noći, kafane i društvo jednako strasno kao što je voljela glumu. Za sebe je govorio da ima devet života, a često se šalio na svoj račun. Godinama se borio s ovisnošću o alkoholu; već 2006. godine jedva je preživio zbog unutarnjeg krvarenja, a liječnici su mu tada strogo zabranili alkohol, na što se znao duhovito osvrnuti da „ne smije ni pogledati konobara“. Unatoč upozorenjima i dijagnozi ciroze jetre, uskoro se vratio starim navikama, a upravo će ga ta borba s alkoholom, kažu njegovi suvremenici, na kraju i stajati života.

Ta crta samouništenja, toliko tipična za mnoge umjetničke biografije, kod Vušovića je paradoksalno koegzistirala s neiscrpnom životnom energijom – bio je miljenik društva, čovjek koji je znao zabaviti ekipu, ali i onaj koji je svoje unutarnje lomove rješavao u tišini čaše. Njegova boemija nije bila poza; bila je to kombinacija mediteranskog temperamenta, umjetničke osjetljivosti i generacije koja je odrastala u burnim vremenima rata i tranzicije.

Iako je bio stalno prisutan u medijima kroz uloge, svoj je intimni život čuvao od senzacionalizma – o njemu se govorilo prije svega kroz prijateljstva, kolegijalne odnose i obitelj koju je držao podalje od reflektora. Kolege su ga opisivali kao lojalnog prijatelja, glumca na kojeg se možete osloniti na sceni, ali i kao nekoga tko će vas u pauzi probe nasmijati do suza, pa čak i onda kad se sam ne osjeća dobro.

Njegova karizma nije bila glumačka konstrukcija; bila je to mješavina dubrovačkog šarma, južnjačke duhovitosti i glumačkog instinkta koji ne možeš naučiti u školi. U tom privatnom, manje vidljivom segmentu života, ostao je zapamćen kao čovjek kojem su kolege vjerovale, kao netko tko će se pojaviti u tuđem projektu „za prijatelja“, ali i kao otac i partner koji je, uza sve lomove, pokušavao balansirati između pozornice i svakodnevice.

Predrag Vušović preminuo je 17. veljače 2011. u Zagrebu, u 51. godini, od posljedica teškog moždanog udara, u bolnici Sestara milosrdnica u Vinogradskoj. Vijest o njegovoj smrti šokirala je i kolege i publiku, jer je, unatoč poznatim zdravstvenim problemima, djelovalo kao da će njegova energija trajati još dugo – kao da takvi ljudi jednostavno „ne odlaze“. Petnaest godina kasnije, njegovi likovi u „Bitangama i princezama“, „Odmori se, zaslužio si“, „Kako je počeo rat na mom otoku“ ili „Maršalu“ i dalje se citiraju, puštaju u reprizama i pronalaze novu publiku. U njima je sažeto ono što je bio i izvan kadra: duhovit, topao, nesavršen, boem, glumac koji je burno živio i prekratko trajao, ali je u tih pedesetak godina ostavio trag koji se ne briše.

