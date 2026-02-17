VIDEO Iva Todorić o životu u Kulmerovim dvorima: 'Moja djeca su odrasla sa zlatnom žlicom, ali to je imalo i drugu stranu'

Poduzetnica Iva Todorić nova je gošća u našem popularnom "Showu na kvadrat", a ovo je ujedno i jedan od rijetkih trenutaka u kojem je odlučila gostovati u video formatu. Povod za naš razgovor bio je njezin najnoviji poslovni pothvat, otvorenje cvjećarnice "Atelier Sreće". U suradnji s poslovnim partnerom Antom Jurkovićem, Iva je pokrenula biznis koji je brzo osvojio srca mnogih poznatih lica. Zbog iznimnog uspjeha, cvjećarnica je stekla vjernu klijentelu među celebovima, koji redovito dolaze i podržavaju njihovu kreativnu priču. Iva je, naime, godinama bila poznata kao kći Ivice Todorića, jednog od nekada najmoćnijih hrvatskih poduzetnika, no danas je ona samostalna žena s vlastitim imenom i biznisom. U emisiji je otvoreno govorila o svom putu do uspjeha, od skromnog početka kao blagajnica u Konzumu pa sve do direktorske pozicije u marketingu Agrokora. Bez zadrške, ispričala je kako su joj obiteljski korijeni pomogli da usvoji važno iskustvo i savjete od najiskusnijih. Iako mnogi misle da je njihovo prezime automatski garant uspjeha, Iva je objasnila da je već od malih nogu naučena na rad i disciplinu te da nijedna pozicija nije bila unaprijed osigurana.

CIJELA EMISIJA:

Danas je ponosna majka troje djece - kćeri Tare te sinova Ivana i Ante. Dotaknula se i svog razvoda od Hrvoja Balenta, govoreći iskreno o njihovom odnosu danas. Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je njezino svjedočanstvo o pomoći koju je primila od pokojnog patera Linića kada je prošla kroz teške zdravstvene probleme sa srcem, a bolesničko pomazanje pomoglo joj je da ozdravi. Razgovarali smo i o njezinoj "zaljubljenoj" strani, uoči Valentinova, Iva je ispričala kako se ponaša kad je zaljubljena: "Letim, Martin u oblacima", otkrila je uz osmijeh. Također, podijelila je svoja razmišljanja o tome što je privlači kod muškaraca, o predrasudama koje imaju prema njoj dok je ne upoznaju te o tome kako je s bivšim suprugom provodila Dan zaljubljenih. S obzirom na to da je prije nekoliko godina prošla kroz teške trenutke medijskog linča, Iva je otvoreno progovorila o izazovima koje je imala u zaštiti svoje djece te je li joj žao što u tome nije bila potpuno uspješna. "Moja djeca možda su odrasla sa zlatnom žlicom, jer su rođena u drukčijim uvjetima, ali s druge strane im se dogodilo nešto što nije zlatna žlica", rekla je, između ostalog te dodala:"Pred djecom sam apsolutno krila suze. Jesam li ih usjepla zaštititi od medija? Pa i nisam", priznala nam je. U ovom iskrenom i emotivnom razgovoru doznajte više o tome koliko je bila privilegirana zbog podrijetla iz moćne hrvatske obitelji, kako je živjeti u Kulmerovim dvorima, i kako je nosila teret predrasuda zbog luksuznih torbica i općenito svog imena. Sve to i još puno više otkrijte u našoj emisiji na YouTubeu!