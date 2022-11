Hana Rodić iz Gospodina Savršenog otkrila da ide na estetsku operaciju: 'Jedino mi je to ostalo'

Hana Rodić, natjecateljica iz showa "Gospodin Savršeni", često na svom Instagram profilu odgovara na pitanja svojih pratitelja kojih zanima gotovo sve, od odnosa s partnerom Gordanom Juranecom, do njezina izgleda i mnogućih estetskih operacija. U još jednom odgovaranju na pitanja, Hana je priznala planira li još nešto raditi na sebi ili na svom licu. Pratitelji su tako saznali da će još na sebi napraviti rinoplastiku.

- Jedino mi je još ostao nosić, pa evo… Otkrit ću vam tajnu. Idem na operaciju nosa 2. ožujka i jedva čekam da vam sve snimim - odgovorila je Hana. Njezine pratitelje zanimali su i detalji, ali rekla im je da će to otkriti tek sljedeće godine kada ode na zahvat. Prije se dosta raspravljalo je li Hana već operirala nos, ali ona je te tvrdnje odbacila i priznala je kako je bila samo na jednoj estetskoj operaciji i to grudi. Bilo je to prije tri godine kada je otišla u Istanbul na zahvat kojim je povećala grudi.

- Dragi moji, operacija je prošla super. Toliko sam sretna. Ne boli me puno, najosnovnija bol koja mora biti jer su stavljali ispod mišića, ali jako sam sretna – rekla je tada Hana i tom prilikom otkrila je kako je operaciju grudi u Turskoj platila 26 tisuća kuna.

Mnogi su mislili kako je bivša natjecateljica RTL-ovog showa povećala i usne, ali ona tvrdi kako ih je samo popunila filerima.

U prvoj sezoni kada je Goran Jurenec bio Gospodin Savršeni u finalu nije odabrao Hanu za svoju djevojku, ali nakon showa su se zbližili i započeli romansu.

Idila je potrajala do ožujka 2021. godine kada su na društvenim mrežama objavili da više nisu zajedno i Goran je priznao kako je obnovio svoju vezu s bivšom partnericom Claudijom. Na ljeto iste godine Hana i Goran su se ipak pomirili i sada zajedno žive u Berlinu.

