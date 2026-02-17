Domenica u najizazovnijem izdanju dosad: Zarazni "Pinokio" donosi neočekivani zaokret

Jedna od najomiljenijih domaćih pjevačica, Domenica Žuvela, ulazi u novu eru svoje glazbene karijere i donosi pjesmu čiji će refren već nakon prvog slušanja osvojiti publiku. Zaraznim singlom "Pinokio" predstavlja se u najodvažnijem izdanju dosad, uz glazbeni zaokret i vizualno najizazovniji videospot koji dodatno naglašava njezin izlazak iz zone komfora. Publika je godinama prepoznavala Domenicu kroz emotivne pop pjesme i toplu mediteransku energiju, no "Pinokio" otkriva još jednu stranu njezina karaktera - odlučnu, samouvjerenu i spremnu jasno postaviti granice.

"Pjesma govori o toksičnom odnosu s muškarcima koji znaju reći sve što želiš čuti, ali iza tih riječi često ne stoje djela. Mislim da se mnoge žene mogu prepoznati u toj situaciji, kada unaprijed znaš kako će završiti, ali svejedno daješ novu priliku. 'Pinokio' je taj trenutak shvaćanja, kada odlučiš prestati vjerovati praznim obećanjima i počneš slušati sebe", izjavila je veloluška pjevačica povodom premijere.

Iza singla "Pinokio" stoji provjereni autorski i produkcijski tim. Glazbu i aranžman potpisuje Natko Smoljan, dok tekst zajednički potpisuju Petar Šarčević Sharki i Natko Smoljan. Završni zvuk pjesme oblikovan je kroz mix i mastering Bojana Šalamona Shalle.

"Osjetila sam da je vrijeme da si dopustim istraživati drugačiji zvuk i energiju, bez straha i bez ograničenja. Postoje glazbeni smjerovi o kojima sam prije razmišljala, ali možda nisam bila dovoljno hrabra zakoračiti u njih. Danas se osjećam sigurnije i spremnije riskirati.

Svaka nova pjesma bit će korak naprijed, ali uvijek ću ostati svoja", poručuje Domenica. Videospot, koji potpisuje NexGen videoprodukcija, vizualno prati emociju i dinamiku pjesme, a uz Domenicu se u sugestivnim kadrovima pojavljuje i plesač Jan Hajsok, publici poznat kao dobitnik zlatnog gumba u showu Supertalent.

"Atmosfera na setu bila je fantastična. Prvi put sam radila s ovom ekipom, ali odmah smo kliknuli i cijelo snimanje prošlo je u opuštenoj i kreativnoj energiji", zaključuje pjevačica. "Pinokio" je od danas dostupan na službenom YouTube kanalu Domenice te na svim digitalnim glazbenim platformama.