Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POZLILO JOJ JE

Manekenka koju zovu 'kraljicom bikinija' srušila se u avionu i previjala od bolova, sestra zabilježila dramatične scene

Arrivées de la soirée du magazine EE72 lors de la Fashion Week de Paris (PFW)
Foto: Jeremy Melloul / Bestimage/BESTI
1/7
VL
Autor
Vecernji.hr
17.02.2026.
u 15:04

Vjeruje se da je uzrok njezinih tegoba trovanje hranom, a sama manekenka sumnja na loš sushi koji je konzumirala u New Yorku

Poznata manekenka Brooks Nader, koju mnogi nazivaju "kraljicom bikinija", planirala je glamuroznu proslavu svog 29. rođendana, no planovi su se iznenada izjalovili. Kako izvještava TMZ, tijekom leta privatnim zrakoplovom naglo joj je pozlilo, zbog čega su je odmah nakon slijetanja morala preuzeti kola hitne pomoći. Vjeruje se da je uzrok njezinih tegoba trovanje hranom, a sama manekenka sumnja na loš sushi koji je konzumirala u New Yorku.

Njezina sestra, Sarah Jane Nader, zabilježila je trenutke u kojima Brooks, zamotana u deku, leži na podu luksuznog mlažnjaka dok joj prisutni pokušavaju pomoći. Uz snimku sestre na podu, Sarah Jane je ironično komentirala: "Vrlo dirljivo", dodavši i rezultat: "Trovanje hranom: 1. Brooksie: 0." Video prikazuje i njihova oca koji nastoji nagovoriti kćer da popije malo vode, uz popratni opis: "Stvari s kojima se Breaux Nader mora nositi, eto." Sarah Jane je kasnije objavila i fotografiju iz zrakoplova na kojoj se vidi vozilo hitne pomoći na pisti, uz šaljivo pitanje: „Ako te ne pokupe kola hitne pomoći kad sletiš, zabavljaš li se uopće???“

Na fotografiji se isticala i šalica s natpisom "Twenty Fine" pripremljena za rođendansku proslavu, koju je sestra kasnije u šali prepravila u "Twenty NOT Fine". Unatoč dramatičnom slijetanju, Nader se začuđujuće brzo oporavila. Već nakon nekoliko sati podijelila je selfie s jahte uz poruku: "Preživjela sam". Slavlje s obitelji i prijateljima se nastavilo, a manekenka je sve detalje lude rođendanske avanture podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

FOTO Severina zasjenila sve na premijeri! U ruci nosila torbicu od vrtoglavih 2800 eura
Arrivées de la soirée du magazine EE72 lors de la Fashion Week de Paris (PFW)
1/23
Ključne riječi
trovanje hranom avion Brooks Nader showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!