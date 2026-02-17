Manekenka koju zovu 'kraljicom bikinija' srušila se u avionu i previjala od bolova, sestra zabilježila dramatične scene

Poznata manekenka Brooks Nader, koju mnogi nazivaju "kraljicom bikinija", planirala je glamuroznu proslavu svog 29. rođendana, no planovi su se iznenada izjalovili. Kako izvještava TMZ, tijekom leta privatnim zrakoplovom naglo joj je pozlilo, zbog čega su je odmah nakon slijetanja morala preuzeti kola hitne pomoći. Vjeruje se da je uzrok njezinih tegoba trovanje hranom, a sama manekenka sumnja na loš sushi koji je konzumirala u New Yorku.

Brooks Nader gets food poisoning on private jet en route to lavish 29th birthday celebrations: ‘Touch and go’ A source tells Page Six Monday that Brooks is "fully recovered" after eating some bad sushi. pic.twitter.com/9mAsVsHMo2 — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) February 16, 2026

Njezina sestra, Sarah Jane Nader, zabilježila je trenutke u kojima Brooks, zamotana u deku, leži na podu luksuznog mlažnjaka dok joj prisutni pokušavaju pomoći. Uz snimku sestre na podu, Sarah Jane je ironično komentirala: "Vrlo dirljivo", dodavši i rezultat: "Trovanje hranom: 1. Brooksie: 0." Video prikazuje i njihova oca koji nastoji nagovoriti kćer da popije malo vode, uz popratni opis: "Stvari s kojima se Breaux Nader mora nositi, eto." Sarah Jane je kasnije objavila i fotografiju iz zrakoplova na kojoj se vidi vozilo hitne pomoći na pisti, uz šaljivo pitanje: „Ako te ne pokupe kola hitne pomoći kad sletiš, zabavljaš li se uopće???“

🤮 Brooks Nader was down bad -- literally -- struck with savage food poisoning mid-flight, with an ambulance waiting for her the second the plane hit the ground! https://t.co/zIjaIJfSIs pic.twitter.com/gtN8YwI2KA — TMZ (@TMZ) February 16, 2026

Na fotografiji se isticala i šalica s natpisom "Twenty Fine" pripremljena za rođendansku proslavu, koju je sestra kasnije u šali prepravila u "Twenty NOT Fine". Unatoč dramatičnom slijetanju, Nader se začuđujuće brzo oporavila. Već nakon nekoliko sati podijelila je selfie s jahte uz poruku: "Preživjela sam". Slavlje s obitelji i prijateljima se nastavilo, a manekenka je sve detalje lude rođendanske avanture podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.