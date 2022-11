Nikolina Pišek se snimila u teretani pa je napali: 'Majka koja se ovoliko trudi snimiti stražnjicu?'

Voditeljica Nikolina Pišek (46) posljednje vrijeme fokusirala se na posao, ali i na zdravlje, pa tako često vrijeme provodi u teretani vježbajući. Prilikom još jednog posjeta teretani, voditeljica se snimila u ogledalu pokazujući pratiteljima da je taj dan radila Gluteus maximus, odnosno stražnjicu, a pritom je pokazala i figuru u ljubičastim tajicama koji su joj istaknuli bujnu stražnjicu. No, to se nekim pratiteljicama nije svidjelo, a jedna joj je to odlučila i pokazati porukom.

Foto: Screenshot

- Majka dvoje djece koja se ovoliko trudi snimiti stražnjicu?! - napisala joj je, a voditeljica je javno podijelila što joj je odgovorila.

- Poanta nije shvaćena. Nije stvar u objektivizaciji, nego u činjenici da ima načina i nije teško održati se u formi. Pokušavam se veseliti malim stvarima. Doslovno - odgovorila je voditeljica.

Foto: Screenshot

Nedavno je voditeljica otkrila da nije vježbala šest mjeseci, no sada se odlučila vratiti dobrim starim navikama.

Podjsetimo, njezin suprug Vidoje Ristović preminuo je 8. svibnja u 44. godini života u Beogradu. Poslije njegove smrti javno se na nju obrušio njegov otac Miša Grof, a voditeljica je sve odlučila prepustiti pravnim stručnjacima.

VIDEO>>Ivana Knoll pozirala na plaži u Dohi i otkrila kako se nosi s titulom najseksi navijačice