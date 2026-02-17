FOTO Naša glumačka zvijezda slavi 54. rođendan, evo kako se mijenjala kroz godine
Bojana Gregorić Vejzović, jedna od naših vodećih dramskih umjetnica, danas slavi svoj 54. rođendan. Rođena u Zagrebu kao kći glumačke dive Božidarke Frajt i producenta Borisa Gregorića, odrastala je okružena umjetnošću, no njezin profesionalni put bio je sve samo ne predodređen.
Njezina prva velika ljubav bio je balet. Već s osam godina plesala je u baletnim papučicama, a nakon završene Škole za klasični balet dobila je i angažman u zagrebačkom HNK, gdje je provela tri godine plešući u klasicima poput "Labuđeg jezera".
No, toj strasti protivila se cijela obitelj, uključujući roditelje koji su, poznavajući naličje umjetničkog života, bili zgroženi njezinim odabirom. Sudbina je, međutim, imala druge planove. Ozbiljna ozljeda kuka prekinula je njezinu baletnu karijeru, a Bojana se našla na prekretnici.
Odlučila je upisati Akademiju dramskih umjetnosti, što je njezine roditelje ponovno šokiralo. Usmjeravali su je na medicinu, veterinu ili biologiju, no ona je pronašla savršen kompromis. Priznala je kako je odabrala glumu jer kao glumica može odigrati sve te likove i ispuniti sve svoje snove.
Veliki trag u njezinom životu i sustavu vrijednosti ostavio je djed, dr. Pavle Gregorić, poznati liječnik, političar i vijećnik AVNOJ-a. Opisuje ga kao beskrajno obrazovanog čovjeka koji joj je usadio temeljna načela.
Iako je u baletu, kako kaže, bila sputana, tek je u kazalištu dobila priliku izraziti se i riječima i pokretom te je napokon pronašla sebe. Već kao studentica druge godine briljirala je u ulozi Janice u predstavi "Breza" kazališta Gavella, čija je članica od 1996. godine.
Upravo je ta uloga, koju je dobila jer ju je redatelj Krešimir Dolenčić zapamtio s prijamnog ispita, lansirala njezinu karijeru. Slijedile su brojne zapažene uloge koje su joj donijele prestižne nagrade, od "Fedre", koja joj je donijela Nagradu hrvatskog glumišta i bila, kako kaže, "prekretnica nakon koje je iz uloga djevojaka konačno zaplivala u dramske uloge zrelih žena", do mjuzikla "Chicago", gdje je spojila svoje dvije ljubavi, ples i glumu.
Ipak, unatoč velikoj slavi i zahtjevnom rasporedu, uvijek je isticala da su joj obitelj i privatan život na prvom mjestu. Nakon prvog braka s glazbenikom Borisom Novkovićem, sreću je pronašla s kolegom glumcem Enesom Vejzovićem, kojeg je upoznala 2003. godine.
Za supruga Enesa u jednom je intervjuu rekla da je njezina najveća potpora: "Enes je moja utvrda, moj ponos, ljubav i osmijeh. Bez njega vjerojatno ne bih bila ovo što danas jesam, sretna i spokojna žena."
Kroz godine je izgradila reputaciju ne samo kao vrhunska glumica, već i kao osoba s čvrstim stavom i integritetom. Angažirana je kao UNICEF-ova veleposlanica dobre volje, a o balansu između karijere i obitelji govori iskreno, priznajući da nije uvijek lako.
"Kao i svi zaposleni roditelji, balansiramo. Nekim danima uspješnije, nekima manje uspješno, ali upravo ti dani kada ništa ne ide od ruke su oni koji se kasnije najčešće prepričavaju kroz smijeh", kaže glumica.