FOTO Naša glumačka zvijezda slavi 54. rođendan, evo kako se mijenjala kroz godine

Bojana Gregorić Vejzović, jedna od naših vodećih dramskih umjetnica, danas slavi svoj 54. rođendan. Rođena u Zagrebu kao kći glumačke dive Božidarke Frajt i producenta Borisa Gregorića, odrastala je okružena umjetnošću, no njezin profesionalni put bio je sve samo ne predodređen.
Bojana Gregorić Vejzović, jedna od naših vodećih dramskih umjetnica, danas slavi svoj 54. rođendan. Rođena u Zagrebu kao kći glumačke dive Božidarke Frajt i producenta Borisa Gregorića, odrastala je okružena umjetnošću, no njezin profesionalni put bio je sve samo ne predodređen.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Share
Podijeli
Njezina prva velika ljubav bio je balet. Već s osam godina plesala je u baletnim papučicama, a nakon završene Škole za klasični balet dobila je i angažman u zagrebačkom HNK, gdje je provela tri godine plešući u klasicima poput "Labuđeg jezera". 
Njezina prva velika ljubav bio je balet. Već s osam godina plesala je u baletnim papučicama, a nakon završene Škole za klasični balet dobila je i angažman u zagrebačkom HNK, gdje je provela tri godine plešući u klasicima poput "Labuđeg jezera". 
Foto: Instagram
Share
Podijeli
No, toj strasti protivila se cijela obitelj, uključujući roditelje koji su, poznavajući naličje umjetničkog života, bili zgroženi njezinim odabirom. Sudbina je, međutim, imala druge planove. Ozbiljna ozljeda kuka prekinula je njezinu baletnu karijeru, a Bojana se našla na prekretnici. 
No, toj strasti protivila se cijela obitelj, uključujući roditelje koji su, poznavajući naličje umjetničkog života, bili zgroženi njezinim odabirom. Sudbina je, međutim, imala druge planove. Ozbiljna ozljeda kuka prekinula je njezinu baletnu karijeru, a Bojana se našla na prekretnici. 
Foto: Borna Filić/PIXSELL
Share
Podijeli
Odlučila je upisati Akademiju dramskih umjetnosti, što je njezine roditelje ponovno šokiralo. Usmjeravali su je na medicinu, veterinu ili biologiju, no ona je pronašla savršen kompromis. Priznala je kako je odabrala glumu jer kao glumica može odigrati sve te likove i ispuniti sve svoje snove.
Odlučila je upisati Akademiju dramskih umjetnosti, što je njezine roditelje ponovno šokiralo. Usmjeravali su je na medicinu, veterinu ili biologiju, no ona je pronašla savršen kompromis. Priznala je kako je odabrala glumu jer kao glumica može odigrati sve te likove i ispuniti sve svoje snove.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Veliki trag u njezinom životu i sustavu vrijednosti ostavio je djed, dr. Pavle Gregorić, poznati liječnik, političar i vijećnik AVNOJ-a. Opisuje ga kao beskrajno obrazovanog čovjeka koji joj je usadio temeljna načela. 
Veliki trag u njezinom životu i sustavu vrijednosti ostavio je djed, dr. Pavle Gregorić, poznati liječnik, političar i vijećnik AVNOJ-a. Opisuje ga kao beskrajno obrazovanog čovjeka koji joj je usadio temeljna načela. 
Foto: Instagram screenshot
Share
Podijeli
Iako je u baletu, kako kaže, bila sputana, tek je u kazalištu dobila priliku izraziti se i riječima i pokretom te je napokon pronašla sebe. Već kao studentica druge godine briljirala je u ulozi Janice u predstavi "Breza" kazališta Gavella, čija je članica od 1996. godine. 
Iako je u baletu, kako kaže, bila sputana, tek je u kazalištu dobila priliku izraziti se i riječima i pokretom te je napokon pronašla sebe. Već kao studentica druge godine briljirala je u ulozi Janice u predstavi "Breza" kazališta Gavella, čija je članica od 1996. godine. 
Foto: instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Upravo je ta uloga, koju je dobila jer ju je redatelj Krešimir Dolenčić zapamtio s prijamnog ispita, lansirala njezinu karijeru. Slijedile su brojne zapažene uloge koje su joj donijele prestižne nagrade, od "Fedre", koja joj je donijela Nagradu hrvatskog glumišta i bila, kako kaže, "prekretnica nakon koje je iz uloga djevojaka konačno zaplivala u dramske uloge zrelih žena", do mjuzikla "Chicago", gdje je spojila svoje dvije ljubavi, ples i glumu.
Upravo je ta uloga, koju je dobila jer ju je redatelj Krešimir Dolenčić zapamtio s prijamnog ispita, lansirala njezinu karijeru. Slijedile su brojne zapažene uloge koje su joj donijele prestižne nagrade, od "Fedre", koja joj je donijela Nagradu hrvatskog glumišta i bila, kako kaže, "prekretnica nakon koje je iz uloga djevojaka konačno zaplivala u dramske uloge zrelih žena", do mjuzikla "Chicago", gdje je spojila svoje dvije ljubavi, ples i glumu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Široj publici postala je poznata po ulogama u iznimno gledanim televizijskim serijama poput "Naše male klinike", "Ponosa Ratkajevih" ili "Stelle". 
Široj publici postala je poznata po ulogama u iznimno gledanim televizijskim serijama poput "Naše male klinike", "Ponosa Ratkajevih" ili "Stelle". 
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Ipak, unatoč velikoj slavi i zahtjevnom rasporedu, uvijek je isticala da su joj obitelj i privatan život na prvom mjestu. Nakon prvog braka s glazbenikom Borisom Novkovićem, sreću je pronašla s kolegom glumcem Enesom Vejzovićem, kojeg je upoznala 2003. godine. 
Ipak, unatoč velikoj slavi i zahtjevnom rasporedu, uvijek je isticala da su joj obitelj i privatan život na prvom mjestu. Nakon prvog braka s glazbenikom Borisom Novkovićem, sreću je pronašla s kolegom glumcem Enesom Vejzovićem, kojeg je upoznala 2003. godine. 
Foto: Žarko Bašić/Pixsell
Share
Podijeli
Vjenčali su se 2006. i nedavno proslavili dvadesetu godišnjicu braka na egzotičnom putovanju u Tajlandu. Zajedno imaju dvoje djece, sina Raula i kćer Zoe.
Vjenčali su se 2006. i nedavno proslavili dvadesetu godišnjicu braka na egzotičnom putovanju u Tajlandu. Zajedno imaju dvoje djece, sina Raula i kćer Zoe.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
 Za supruga Enesa u jednom je intervjuu rekla da je njezina najveća potpora: "Enes je moja utvrda, moj ponos, ljubav i osmijeh. Bez njega vjerojatno ne bih bila ovo što danas jesam, sretna i spokojna žena."
 Za supruga Enesa u jednom je intervjuu rekla da je njezina najveća potpora: "Enes je moja utvrda, moj ponos, ljubav i osmijeh. Bez njega vjerojatno ne bih bila ovo što danas jesam, sretna i spokojna žena."
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Kroz godine je izgradila reputaciju ne samo kao vrhunska glumica, već i kao osoba s čvrstim stavom i integritetom. Angažirana je kao UNICEF-ova veleposlanica dobre volje, a o balansu između karijere i obitelji govori iskreno, priznajući da nije uvijek lako.
Kroz godine je izgradila reputaciju ne samo kao vrhunska glumica, već i kao osoba s čvrstim stavom i integritetom. Angažirana je kao UNICEF-ova veleposlanica dobre volje, a o balansu između karijere i obitelji govori iskreno, priznajući da nije uvijek lako.
Foto: Marko Lukunić/Pixsell
Share
Podijeli
 "Kao i svi zaposleni roditelji, balansiramo. Nekim danima uspješnije, nekima manje uspješno, ali upravo ti dani kada ništa ne ide od ruke su oni koji se kasnije najčešće prepričavaju kroz smijeh", kaže glumica.
 "Kao i svi zaposleni roditelji, balansiramo. Nekim danima uspješnije, nekima manje uspješno, ali upravo ti dani kada ništa ne ide od ruke su oni koji se kasnije najčešće prepričavaju kroz smijeh", kaže glumica.
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Borna Filić/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Instagram/riley.loudermilk
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Instagram/riley.loudermilk
Share
Podijeli
Foto: Instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/