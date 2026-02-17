Preminuo autor nekih od najvećih pop hitova 80-ih godina

Billy Steinberg, Grammyjem nagrađeni američki tekstopisac i ključna figura iza nekih od najvećih hitova osamdesetih i devedesetih godina, preminuo je u ponedjeljak u 76. godini života. Vijest je za medije potvrdio njegov odvjetnik, navodeći da je Steinberg izgubio bitku s karcinomom u svom domu u Brentvudu u Los Angelesu. Njegova obitelj opisala ga je kao "vizionarskog tekstopisca, odanog supruga, oca punog ljubavi i jednog od najutjecajnijih autora pjesama svoje ere". Njegov odlazak označava kraj jedne iznimne karijere koja je oblikovala zvuk cijele jedne generacije i čiji će se utjecaj osjećati još dugo.

Steinbergov potpis stoji iza pet singlova koji su osvojili prvo mjesto na Billboardovoj Hot 100 ljestvici, a koje je stvorio u legendarnom partnerstvu s Tomom Kellyjem. Njihov prvi i možda najpoznatiji uspjeh bio je Madonnin provokativni hit "Like a Virgin" iz 1984. godine, pjesma koja je Madonnu lansirala u stratosferu globalne slave i provela šest tjedana na vrhu američke ljestvice. No, niz se tu nije zaustavio. Uslijedile su bezvremenske balade poput "True Colors" za Cyndi Lauper, "Eternal Flame" za The Bangles i "Alone" za grupu Heart, kao i energična "So Emotional" za Whitney Houston. Svaka od tih pjesama postala je himna za sebe, definirajući pop glazbu tog desetljeća.

U izjavi za javnost, Steinbergova obitelj istaknula je dubinu njegove umjetnosti, navodeći kako su "njegovi stihovi često započinjali kao duboko osobna promišljanja, da bi se potom transformirali u himne u kojima su se milijuni pronašli". Iako je tijekom svoje četrdesetogodišnje karijere primio brojna priznanja, uključujući i Grammy za rad na albumu "Falling Into You" Celine Dion, obitelj naglašava da mu prepoznavanje nikada nije bilo najvažnije. "Oni koji su mu bili najbliži znali su da mu nije bilo stalo do priznanja, već do povezanosti, do te čarolije kada čujete kako gomila pjeva nešto što je nekoć živjelo samo u njegovoj bilježnici", stoji u priopćenju.

Partnerstvo s Tomom Kellyjem bilo je temelj Steinbergovog uspjeha. Dok je Steinberg bio majstor riječi, Kelly je uglavnom bio zadužen za glazbu, no zajedno su funkcionirali kao jedinstvena kreativna sila. Njihov proboj s pjesmom "Like a Virgin" nije bio samo komercijalni uspjeh, već i kulturni fenomen, dodatno pojačan Madonninim legendarnim nastupom na prvoj dodjeli MTV Video Music Awards. Osim spomenutih hitova koji su zasjeli na sam vrh, njihov zajednički opus uključuje i pjesme poput "I Touch Myself" grupe Divinyls, "I'll Stand by You" za The Pretenders i "I Drove All Night", koju su snimili i Roy Orbison i Cyndi Lauper. Godine 2011.

Steinberg i Kelly primljeni su u Kuću slavnih tekstopisaca, čime je njihova ostavština i službeno zacementirana.

Rođen 1950. godine u Fresnu, Steinberg je odrastao u Palm Springsu, gdje je njegova obitelj imala posao s uzgojem grožđa. Iako je studirao književnost na koledžu Bard u New Yorku, glazba je bila njegova istinska strast. Njegovi prvi glazbeni koraci bili su u bendovima Billy Thermal i i-Ten, a prekretnica se dogodila kada je Linda Ronstadt snimila njegovu pjesmu "How Do I Make You?" i pretvorila je u top deset hit. Taj uspjeh stavio ga je na mapu glazbene industrije Los Angelesa i otvorio mu vrata suradnji koje će ga kasnije proslaviti. Uvijek je isticao kako su na njega utjecali umjetnici poput Boba Dylana, Roya Orbisona i The Beatlesa, čiju je melodioznost i emocionalnu iskrenost pokušavao utkati u vlastite stihove.

Nakon što se Kelly povukao iz glazbenog posla devedesetih, Steinberg je nastavio uspješno pisati. Surađivao je s novim generacijama autora i izvođača, ostavivši trag i u glazbi 2000-ih hitovima kao što su "Too Little Too Late" za pjevačicu JoJo i "Give Your Heart a Break" za Demi Lovato. Njegov talent prepoznali su i velikani poput Tine Turner, Roda Stewarta i Pata Benatara, koji su također snimali njegove pjesme. Cyndi Lauper oprostila se od njega na društvenim mrežama, nazvavši ga dragim prijateljem i osobom koja joj je uvijek pružala podršku. Iza sebe je ostavio suprugu Trinu te sinove Ezru i Maxa, ali i neizbrisiv trag u popularnoj kulturi kroz pjesme koje će se pjevati još generacijama.