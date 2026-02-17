Alka Vuica postat će baka! Sin Arian i slikarica Dora otkrili spol djeteta i detalje neobične prosidbe

Producent Arian Vuica (36) i njegova zaručnica, akademska slikarica Dora Šitum (28), očekuju svoje prvo dijete, a naša legendarna pjevačica Alka Vuica tako će prvi put postati baka. - Vijest se već polako širi i nemamo što kriti, čekamo bebu i jedva čekamo da stigne. Termin je početkom srpnja - potvrdila je sretna Dora u razgovoru za Story, dodavši da očekuju dječaka. Iako ime još nisu odabrali, sigurni su da će biti posebno. Prinovi se, uz roditelje, neizmjerno vesele i obje obitelji, a buduća mama poručila je kako će njihovo dijete biti jako voljeno i imat će sve na svijetu.

Zanimljivo je da je za njihovu ljubavnu priču, koja traje tek oko pet mjeseci, zaslužna upravo buduća baka Alka. Naime, Dora je kao vizažistica surađivala s pjevačicom i tako upoznala Ariana, no ljubav se rodila nakon jednog iskrenog razgovora. - Tek kad smo prije gotovo pet mjeseci prvi put zbilja razgovarali, odmah smo shvatili da smo stvoreni jedno za drugo. Čim smo proveli prvih nekoliko sati zajedno, znali smo da je to ‘to’. Postoji i ta duhovna povezanost koja mi je jako bitna - ispričala je 28-godišnja Vinkovčanka.

Ta spoznaja ubrzo je dovela i do zaruka u zagrebačkom restoranu Tač, koje su za Doru bile potpuno iznenađenje. - Bilo je jako slatko i pomalo nespretno. Čak je prolio vodu po stolu, ali odmah sam rekla 'da' - prisjetila se. Iako čekaju dijete, par s vjenčanjem ne žuri te ga planiraju za sljedeću godinu, a sigurni su da neće biti tradicionalno. - Dosta smo opušteni i spontani, a mnogi naši prijatelji su umjetnici i glazbenici pa mislimo da ćemo svi zajedno napraviti nekakav show program - najavio je par.

Oboje potječu iz umjetničkih obitelji, što ih dodatno povezuje. Arian, poznat kao Strapazoot, uspješan je glazbeni producent čiji je otac slikar Vuk Veličković, a Dorin je otac poznati slikar i branitelj Ivica Šitum. Dora i sama spaja slikarstvo s karijerom vizažistice, a posao ju je i spojio s budućom svekrvom Alkom, s kojom je izgradila prijateljski odnos i prije veze s Arianom. "Dok se Arian i ja još nismo znali, Alka i ja smo imale super odnos. Ona mi je prvenstveno prijateljica, a tek onda svekrva. Mogu reći da si čitamo misli", zaključila je Dora.