Ženio se četiri puta, jedna supruga ga je varala s majstorom, a smrt je dočekao s 41 godinu mlađom

Svijet se oprostio od glumačkog velikana Roberta Duvalla, oskarovca koji je preminuo u 95. godini života u svom domu u Virginiji. Vijest je potvrdila njegova supruga Luciana, nazvavši ga svojim voljenim suprugom i jednim od najvećih glumaca našeg vremena. Dok se pamte njegove kultne uloge, od Toma Hagena u "Kumu" do pukovnika Kilgorea u "Apokalipsi danas", Duvallov privatni život bio je jednako slojevit i dramatičan. Ženio se čak četiri puta, a svaka od tih veza oslikavala je različito razdoblje njegova života, od vrtoglavog uspona u Hollywoodu do mirnih dana u poznim godinama. Iako je privatnost pokušavao držati podalje od javnosti, detalji njegovih turbulentnih romansi i brakova s godinama su izlazili na vidjelo.

Prva supruga, glumica i manekenka Barbara Benjamin, ušla je u njegov život na setu filma "Ubiti pticu rugalicu" 1962. godine. Vjenčali su se dvije godine kasnije i zajedno proveli jedanaest godina, upravo u vrijeme kada je njegova karijera doživljavala strelovit uspon. Iako nisu imali zajedničke djece, Duvall je s ljubavlju prihvatio ulogu očuha njezinim dvjema kćerima iz prethodnog braka, koje su ga od milja zvale "Baba". S njima je planinario, pecao i jahao, a jedna od njih kasnije je ispričala kako ju je i godinama nakon razvoda predstavljao kao svoju kćer. Brak se raspao 1975. godine, a Duvall je kao razlog naveo jednostavno to da se "ugasila iskra".

Nakon prvog razvoda, uslijedila su dva kraća, ali intenzivna braka. Glumicu Gail Youngs upoznao je preko njezina brata i u braku su bili od 1982. do 1986. godine. Ona je kasnije opisala Duvalla kao "veličanstvenu osobu s više životne radosti od bilo koga", ali i kao "mučenu dušu" koju pokreće potreba za savršenstvom. Njegov treći brak bio je najburniji. Godine 1991. oženio je profesionalnu plesačicu i instruktoricu tanga Sharon Brophy, no idila nije dugo trajala. Brak se raspao nakon samo četiri godine, a glumac je podnio zahtjev za razvod optuživši suprugu za nevjeru. Mediji su tada brujali o tome da ju je uhvatio u aferi s majstorom za popravak bazena, što je ona oštro demantirala. Tijekom mučnog razvoda, odvjetnici su mu savjetovali da ne ulazi u nove veze, na što se on požalio: - Vezane su mi ruke. Kao da sam u celibatu. Strašno je - priznao je glumac.

Sreću i mir Duvall je pronašao tek krajem devedesetih, i to sasvim slučajno u Argentini. Ušavši u pekarnicu jer je cvjećarnica bila zatvorena, upoznao je argentinsku glumicu i redateljicu Lucianu Pedrazu. Unatoč golemoj razlici od 41 godine, rodila se ljubav koja je potrajala do kraja njegova života. Zanimljivo je da dijele isti datum rođenja, a Luciana, koja u trenutku upoznavanja nije znala tko je on, postala je njegova sigurna luka. Vjenčali su se 2005. i zajedno proveli više od dva desetljeća, surađujući i na filmskim projektima te osnovavši humanitarnu zakladu za pomoć djeci u Argentini. Iako nikada nije imao biološke djece, jednom je u šali rekao: - Valjda pucam ćorke - našalio se glumac. Upravo je uz Lucianu, ženu koja se, kako je sam rekao, brinula za njega, dočekao mirnu starost, okružen ljubavlju koja je zasjenila sve prošle turbulencije.