Što je preslatki Bloom za maškare? Maja Šuput otkrila u kojeg se lika prerušio njezin sin

Miris krafni i maškare danas su na sve strane, a fašnik je obilježio i maleni Bloom, sin naše pjevačice Maje Šuput. Maja je na svom Instagram profil otkrika tko je Bloom odlučio biti ove godine. Mališan je spremno pozirao, a bio je odjeven u zeleni kostim ninje.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, Maja Šuput nedavno je ponovno raznježila pratitelje objavom svog sina Blooma (4) koji se ovoga puta okušao u klizanju. Na snimci koju je podijelila na Instagramu, mališan ne skida osmijeh s lica dok kliže po ledu, a Maja je kratko napisala: "Sati klizanja u tijeku". Ova zimska idila uslijedila je nedugo nakon povratka s Balija, gdje je obitelj uživala na pješčanim plažama, te skijanja, čime je Bloom potvrdio da jednako obožava aktivan život u svim godišnjim dobima. Maja često ističe koliko njezin sin uživa u novim iskustvima, bilo da se radi o sunčanju na rajskim plažama ili zimskim sportovima.

Upravo zbog takvog dinamičnog života, mnogi Bloomovo djetinjstvo nazivaju pravom bajkom. Od malih nogu s roditeljima Majom i Nenadom Tatarinovim putuje na egzotične destinacije poput Dubaija i Mauricijusa, a svaka pustolovina donosi jedinstvene uspomene. Njegova svakodnevica ispunjena je mnogim prvim iskustvima, od polaska u vrtić pa do kulinarskih pothvata. Maja se trudi sinu priuštiti čarobne trenutke i kod kuće, pa mu je tako jednom priredila zimsku bajku s umjetnim snijegom, a njezini pratitelji svakodnevno uživaju u simpatičnim zgodama koje dijeli. Snimke Blooma na romobilu ili dok pleše redovito tope srca javnosti, koja ga naziva „malim šarmerom” i „maminom kopijom".