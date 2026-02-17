FOTO Miro Bulj objavio fotku sa suprugom koju rijetko viđamo, imao je poseban razlog za to: 'Znam, nije ti lako'

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj i njegova supruga Jelena obilježavaju tri desetljeća zajedničkog života. Tim je povodom Bulj na svom Facebook profilu podijelio zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku: "Danas nam je 30 godina braka. Draga moja Jelena, hvala ti za ljubav, za podršku i obitelj. Hvala što me trpiš sve ove godine, znam, nije ti lako". Uz objavu je priložio i poznatu pjesmu Olivera Dragojevića "Vjeruj u ljubav". Premda je Bulj stalno pod povećalom javnosti zbog svoje političke karijere, njegova supruga rijetko istupa u medijima, a cijela obitelj preferira miran i povučen život.

O Jeleni Bulj, djevojačkog prezimena Delaš, u javnosti se zna vrlo malo, osim da je ona stup obitelji. Sam gradonačelnik je jednom prilikom s puno poštovanja izjavio: "Imam tri sina i prekrasnu ženu Jelenu koja vodi brigu o svemu". Upravo je ona sigurna luka i podrška u pozadini njegove karijere.

Bulj je često isticao važnost rada i poštenja koje su im on i supruga usadili. Ta posvećenost radu najbolje se vidi na njihovom obiteljskom gospodarstvu, gdje supružnici Bulj pronalaze svoj mir. Daleko od politike i saborskih rasprava, Miro i Jelena zajedno obrađuju zemlju, brinući se o svojem vrtu i voćnjaku. Gradonačelnik se na društvenim mrežama povremeno hvali plodovima njihova rada, od domaćih jaja do jabuka i kupusa. Te slike sretnog obiteljskog života, gdje zajedno rade u polju, najbolje opisuju privatni svijet samozatajne Jelene i pokazuju drugu, mirniju stranu Mire Bulja.

Par ima tri sina – Nediljka, Josipa i Franu – koji su oca pratili tek u rijetkim prigodama poput izbora. Najstariji sin Nediljko, od milja zvan Neno, nedavno je stupio u brak s 25-godišnjom Pijom Cvitković.