Zbog ruže pucaju prijateljstva: 'Ja je ne bih prihvatila - išla bih doma'

U novom danu u showu 'Gospodin Savršeni' Karlo se probudio razmišljajući koga će danas odvesti na spoj - i hoće li mu netko divljom ružom poremetiti planove. I Petar se veselio novom jutru, a prava drama odvijala se u vili, gdje su se djevojke našle pred odlukom koja bi mogla zauvijek promijeniti odnose među njima.

Neke su smatrale da je korištenje divlje ruže hrabar potez, ali i nepošten. „Svakome bih ukrala taj spoj da sam na njihovu mjestu, ali opet mi je taj potez bez veze“, poručila je Iva, uvjerena da su Ana i Jelena G. zaslužile priliku. „Uopće ne bih prihvatila tu ružu da sam na njihovu mjestu, ja bih išla doma“, bez zadrške je rekla Nuša, jasno dajući do znanja da smatra da se prelazi granica.

S druge strane, Ana je osjećala pritisak i strah da joj je ovo možda jedina šansa. „Bojim se ako se ne izborim za tu priliku, ne znam hoću li dobiti drugu. Poslije bi mi bilo jako žao jer mislim da bih nešto propustila“, kaže, a Jelena G. nastavlja: „Za mene ta ruža znači jedan vrlo lijep osjećaj i iskrenu neku nadmoć, ali opet i veliku odgovornost.“

FOTO Evo tko se sve plasirao u finale Dore

Kako su se okupile u vili, razgovor se sve više pretvarao u otvoreno odmjeravanje stavova. Jelena G. pokušavala je doznati detalje s Antonelina spoja s Karlom dok su ostale vagale isplati li se riskirati zamjeranje cijele kuće zbog nekoliko trenutaka nasamo.

Tena je Ani izravno predočila sukob koji je čeka: „Imaš dvije opcije: možeš ne iskoristiti ružu i ne zamjeriti se curama ili iskoristiti ružu i imati taj pritisak da se curama moraš pravdati.“ Napetost je dodatno rasla kad je Nuša ubacila komentar koji je pogodio ravno u srž problema: „Mislim da je svima logično da se Jelena ne sviđa Karlu inače bi bila pozvana na drugačiji spoj.“

Vila se podijelila između onih koje su smatrale da se prilika mora zgrabiti pod svaku cijenu i onih koje su to vidjele kao izdaju zajedništva. Ipak, na kraju su djevojke odlučile stati iza odluke da se divlje ruže iskoriste. Upravo tada u vilu su stigli Petar i Karlo - nesvjesni koliko su se odnosi u kući već zakomplicirali...