Prezgodna odvjetnica udala se za našeg pjevača nakon samo tri mjeseca poznanstva, a nedavno su proslavili 20. godišnjicu braka

Nedavno su pjevač Sandi Cenov i njegova supruga, odvjetnica Ilina Cenov proslavili 20. godišnjicu braka. Na zabavi za pamćenje pojavila su se i neka poznata lica pa je tako, Sandijeva kolegica Maja Šuput na Instagramu objavila: "Sretna 20. godišnjica". Inače, naš popularni pjevač i njegova supruga upoznali su se na skijalištu Nassfeldu 2005. godine, a vjenčali se nakon samo tri mjeseca poznanstva. "Prijatelji su nam napravili vjenčanje na Baliju. Mi smo išli na Bali na putovanje s nekakvih desetak, dvanaest prijatelja. I oni su se zapravo dogovorili. Oni su pitali i mene i njega posebno u nekakvim neformalnim razgovorima, kako bi to bilo baš fora, ovo ono, onda smo mi valjda tako u nekom trenutku rekli, joj da, baš bi to bilo fora, i tako je zapravo to napravljeno. Prijatelji su nam organizirali svadbenu večeru i bend i sve, međutim mi smo morali to vjenčanje naravno ponoviti iz legalnih razloga u Zagrebu", ispričala je zgodna odvjetnica, inače i majka dvoje djece.

Svojevremeno je otkrila za Story kako joj je ono vjenčanje u Zagrebu bilo još posebnije. "Mislim, imali smo dosta malo vjenčanje, nas je bilo nekakvih šezdesetak, ali su bili bitni ljudi, prijatelji i obitelj pa nam je nekako onda to ostalo, možda u malo nekakvom višem sjećanju. I organizacija je bila ipak malo kompliciranija nego, kako mi zovemo, balijaneško vjenčanje, koje je bilo iznenađenje", otkrila je. Iako inače nema naviku davati izjave za medije i otkrivati pojedinosti iz njihove intime, Ilina je otkrila tajnu uspješnog i sretnog braka. - Mislim da je tajna da se jako dobro poklopite od početka, znači dosta sličnih pogleda na svijet, interesa nekakvih, a onda puno razumijevanja, ljubavi, truda. I ono što recimo kod nas dvoje funkcionira - mi smo operirani od ljubomore, znači ljubomora nula. Mislim da je to zapravo dosta bitan korak, tako da to bi bio naš recept - priznala je. Inače supružnici imaju dvoje djece, sina Mikulu i kći Zaru. Svojevremeno smo i sami pisali o tome kada je ova obitelj bila na jednom koncertu pjevačice Severine, kako je Ilina objavila fotografiju s kćeri te napisala: "Roditi s 25 se pokazalo kao top stvar. Imam s kim na jednu Severinu."

Osim Zare, supružnici imaju i sina Mikulu, koji također doprinosi veselju njihove obiteljske dinamike. U ranijem intervjuu za Story, Ilina je iskreno progovorila o njihovom obiteljskom životu i odnosu s djecom. "Moram priznati da nisu još uvijek oni tipični tinejdžeri, nekako ih je to preskočilo, vidjet ćemo, ali još uvijek razgovaramo, gledamo filmove skupa, imamo taj odnos. Ne žive u svojim sobama, tako da su zapravo jako, jako dobri," ispričala je. Sandi i Ilina Cenov inspiracija su mnogima, a njihova priča podsjeća na važnost ljubavi, povjerenja i otvorene komunikacije. Njihov život, bogat zajedničkim trenucima, potvrda je da su obitelj i partnerstvo temelj sretnog i ispunjenog života.