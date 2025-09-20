Trenerica Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'

U showu 'Život na vagi' natjecatelji su odradili još jedan ciklus, a rezultati su mnoge iznenadili. Naime, plavi tim ovog je tjedna radio bez trenerice Mirne koja im se pridružila na vaganju i šokirala rezultatima.

- Pitam se jesu li oni uopće išta radili. Koliko su hodali? Puno je upitnika meni nad glavom sada... Jako loš rezultat - komentirala je trenerica.

Zoran je priznao da su se kandidati trudili međusobno motivirati: "Gurali smo mi međusobno jedni druge, ali nije to to. Drugačije je kad nas Mirna stisne jer bolje zna naše granice od nas samih." Na vaganju Zoran je pokazao ozbiljnu posvećenost: "Radim sve što je u mojoj moći da što duže ostanem tu, da što više naučim i da mi ostane što manje kila za vani izgubiti, jer ipak je teže vani nego unutra."

Podsjetimo, Mirna je ranije razgovarala sa Zoranom. Mirna je održala posljednji trening u tjednu za plavi tim te istaknula da Zoran ponavlja već poznati obrazac: pretjerivanje, zatim umor, pa i neugodni simptomi. "Zoki se dosta često precijeni", rekla je Mirna, objašnjavajući kako Zoran stalno testira svoje granice, ali ignorira signale tijela. "Prelazi granice i onda mu dođe muka, nesvjestica... To nije dobro", zaključuje trenerica.

Iako Zoran uporno inzistira da "može i s muskulfiberom raditi", Mirna objašnjava da se time povećava zadržavanje vode u mišićima što može negativno utjecati na brojku na vagi. No problem nije samo fizički. "Nikako da dođemo na zelenu granu", priznaje Mirna u kameru. "Mislim da tu igra i muški ego, kada ne želi priznati da ne može, jer vidi da drugi rade."

Plavi tim je trenirao bez trenerice pa je za organizaciju bio zadužen kapetan Zvonimir. On je isplanirao sve za svoje kolege te ih pokušao kontrolirati i motivirati na treningu. No, njegova energija i uloga trenera nisu svima dobro sjeli. Najglasniji među nezadovoljnima bio je Zoran, koji nije skrivao frustraciju: "Daj se odmori i ti, jezik prvo! Ne mogu se koncentrirati na svoje misli dok te slušam!"

Dodao je kako su svi došli kao kandidati, pa mu nije jasno zašto Zvonimir nameće toliku autoritativnost. "Odradili smo trening, ali sam ljut kao ris i živčan. Smatram da je pretjerao." S druge strane, Katarina je stala u obranu kapetana: "Ako smo ga izabrali za vođu, vođa ima pravo reći što želi i odredit vježbu koju želi. Da je Mirna tu, to je druga stvar."