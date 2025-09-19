Naši Portali
NASTAVAK DRAME

FOTO Navodna ljubavnica muža Blanke Vlašić novim potezom zbunila sve: 'Zahvalna'

VL
Autor
Vecernji.hr
19.09.2025.
u 07:00

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy, navodna partnerica supruga Blanke Vlašić, ponovno je uzburkala javnost. Nakon što ga je prestala pratiti na Instagramu, objavila je njihovu zajedničku fotografiju uz znakovitu poruku.

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy ponovno je u središtu pozornosti zbog odnosa s Rubenom Van Guchtom, suprugom naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić. Na svom je Instagramu objavila niz ljetnih fotografija, a među njima i jednu na kojoj pozira s Rubenom, uz kratak opis: - Ljeto 2025. Zahvalna - stoji uz fotografije koje možete pogledati OVDJE. Ovaj potez iznenadio je mnoge s obzirom na nedavne turbulencije u njihovom odnosu koje su se odvijale na društvenim mrežama.

Objava dolazi nedugo nakon što je Charlotte prestala pratiti Rubena na Instagramu i iz opisa profila uklonila simbole koji su upućivali na njihovu vezu, što su mnogi protumačili kao prekid. Ipak, nije obrisala njihove stare fotografije. S druge strane, belgijski novinar nju i dalje prati, a u opisu njegovog profila i dalje stoji slovo 'C', što produbljuje misterij i potiče nagađanja o prirodi njihovog odnosa.

Veza Blankinog Rubena i njegove navodne ljubavnice na 'klimavim nogama'? Fatalna plavuša iznenadila ovim potezom
1/11

Sapunica je eskalirala početkom godine kada je Charlotte, odgovarajući na komentare, šokirala priznanjem. Otkrila je da je s Rubenom u vezi gotovo šest godina te da dijele isti dom posljednje četiri, potvrdivši tako dugogodišnje glasine i bacivši novo svjetlo na njegov brak s Blankom Vlašić, s kojom se vjenčao u svibnju 2022.

Situacija je postala još kompleksnija kada je Ruben Van Gucht krajem prošle godine priznao da su on i Blanka u otvorenom braku, temeljenom na iskrenosti. Par je u braku dobio sina Monda, koji je na svijet stigao šest mjeseci nakon vjenčanja. Podsjetimo, Blanka i Ruben posljednji put su viđeni zajedno u veljači ove godine, kada je belgijski novinar na svojim društvenim mrežama podijelio zajedničke trenutke sa suprugom i sinčićem Mondom u Splitu. 

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge
1/21

Ruben nije krio oduševljenje Splitom, podijelivši na svom Instagram profilu videozapis koji svjedoči o obiteljskoj idili. Na snimku maleni Mondo uživa u ljuljanju u parku Zvončac. Iz objavljenog storija vidljivo je da Belgijanac na ruci i dalje nosi vjenčani prsten, na osnovu čega se moglo zaključiti kako između njega i Blanke i dalje vlada bračno zajedništvo. U pozadini vidimo Blanku kako sa psom promatra supruga i sina dok se igraju.

