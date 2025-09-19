FOTO Navodna ljubavnica muža Blanke Vlašić novim potezom zbunila sve: 'Zahvalna'

Belgijska spisateljica Charlotte van Looy ponovno je u središtu pozornosti zbog odnosa s Rubenom Van Guchtom, suprugom naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić. Na svom je Instagramu objavila niz ljetnih fotografija, a među njima i jednu na kojoj pozira s Rubenom, uz kratak opis: - Ljeto 2025. Zahvalna - stoji uz fotografije koje možete pogledati OVDJE. Ovaj potez iznenadio je mnoge s obzirom na nedavne turbulencije u njihovom odnosu koje su se odvijale na društvenim mrežama.

Objava dolazi nedugo nakon što je Charlotte prestala pratiti Rubena na Instagramu i iz opisa profila uklonila simbole koji su upućivali na njihovu vezu, što su mnogi protumačili kao prekid. Ipak, nije obrisala njihove stare fotografije. S druge strane, belgijski novinar nju i dalje prati, a u opisu njegovog profila i dalje stoji slovo 'C', što produbljuje misterij i potiče nagađanja o prirodi njihovog odnosa.

Veza Blankinog Rubena i njegove navodne ljubavnice na 'klimavim nogama'? Fatalna plavuša iznenadila ovim potezom

Sapunica je eskalirala početkom godine kada je Charlotte, odgovarajući na komentare, šokirala priznanjem. Otkrila je da je s Rubenom u vezi gotovo šest godina te da dijele isti dom posljednje četiri, potvrdivši tako dugogodišnje glasine i bacivši novo svjetlo na njegov brak s Blankom Vlašić, s kojom se vjenčao u svibnju 2022.

Situacija je postala još kompleksnija kada je Ruben Van Gucht krajem prošle godine priznao da su on i Blanka u otvorenom braku, temeljenom na iskrenosti. Par je u braku dobio sina Monda, koji je na svijet stigao šest mjeseci nakon vjenčanja. Podsjetimo, Blanka i Ruben posljednji put su viđeni zajedno u veljači ove godine, kada je belgijski novinar na svojim društvenim mrežama podijelio zajedničke trenutke sa suprugom i sinčićem Mondom u Splitu.

FOTO Minea zapalila Lisinski: Posebno je istaknula svoje duge, vitke noge

Ruben nije krio oduševljenje Splitom, podijelivši na svom Instagram profilu videozapis koji svjedoči o obiteljskoj idili. Na snimku maleni Mondo uživa u ljuljanju u parku Zvončac. Iz objavljenog storija vidljivo je da Belgijanac na ruci i dalje nosi vjenčani prsten, na osnovu čega se moglo zaključiti kako između njega i Blanke i dalje vlada bračno zajedništvo. U pozadini vidimo Blanku kako sa psom promatra supruga i sina dok se igraju.