Treća sezona serije 'Sisi' mogla bi se snimati u Hrvatskoj, a poznato je i kad 'starta' druga sezona

Serija "Sisi" koja se u nas emitira na kanalu Epic Drama prodana je u 100 svjetskih zemalja. Dovoljan je to dokaz da se europske koprodukcije, proizvodi i nama poznate Bete, RTL-a i Story Housea, mogu mjeriti i s financijski iznimno moćnim američkim produkcijama poput Netflixa. I oni su, spomenimo, ove godine prikazali svoju seriju o Elizabeti Austrijskoj, Sisi, prvoj zaista slavnoj Europljanki. Tu su još i dva nova filma.

Povijest se dobro prodaje

Povijest se i dalje prodaje jako dobro, posebice na europskom tržištu, poglavito u zemljama koje je Austro-Ugarska Monarhija obuhvaćala. Među tim tržištima smo i mi, to potvrđuje svaka karta iz tog vremena, kao što su reminiscencije na Sisina supruga Franju Josipa i dalje u nas žive jer carska su obitelj i njezina vlast ostavile neizbrisiv, pa i ključan trag u ovim našim područjima. Imali smo prilike kao jedini medij s prostora jugoistočne Europe nazočiti premijeri druge sezone serije o Sisi koja se počinje emitirati odmah iza Božića, 26. prosinca. Bez sumnje je namjera ove koprodukcije konkurirati Netflixovoj "Kruni" koja je požnjela neočekivan uspjeh, a Habsburška Monarhija ima sve ono što publiku privlači kod priča o bilo kojoj drugoj velikoj monarhiji, kakva je bila i još jest britanska. Priča o Sisi i Franji Josipu nastoji prikazati njihove osobnosti, dobrim je dijelom i romansirana, a oslanja se na glavne povijesne događaje i osobe tog vremena važne za carstvo Franje Josipa.

Foto: Beta Film

U tome serija izgleda sjajno, s vrhunskom kostimografijom i scenografijom za koje se nije štedjelo, pa se dugo snimalo u Latviji i Litvi te u Poljskoj. Odmah ćemo se pohvaliti – produkcija serije ima ekipu i u Hrvatskoj koja razgledava potencijalne lokacije za treću sezonu s ciljem da ta mjesta "odglume" neka druga. Za premijeru druge sezone serije priređena je večera u raskošnom Parkhotel Schönbrunn odmah preko puta carskog imanja Schönbrunn u kojem su odsjedali gosti carske obitelji za trajanja monarhije s tradicijskim jelima tog perioda.

Prije emitiranja prve dvije epizode porazgovarali smo s glavnim glumcima serije, Jannickom Schummanom koji tumači Franju Josipa, Dominique Devenport koja je u seriji Sisi te Giovannijem Funiatijem koji je dio romantično-političkog trokuta nove sezone, mađarski premijer Gyula Andrassy. Odmah recimo kako smo opazili i kako je u ulozi Napoleona III. jedan njemački glumac hrvatskog porijekla, Boris Aljinović, čiji je otac Hrvat, koji je rođen i odrastao u Berlinu. Lijepo je vidjeti neko naše ime u ovako visokoj produkciji, a veseli i činjenica da su glavni glumci jako mladi, praktički na početku karijera, no, napomenuli su, veliki budžet serije nije ih preplašio, nego su u Sisi prepoznali veliku priliku. – Mislim da su sada ljudi jako zainteresirane za povijesne teme i osobe, rekla bih da je to i trend, posebno sa serijama poput "Bridgertona" koji je također neka vrsta povijesne serije.

Traži se i više ženskih narativa, a upravo Sisi je rijetka ženska povijesna osoba s njemačkog govornog područja koja je tako prepoznatljiva jaka ženska osobnost svojega doba, kaže Dominique Devenport za koju je "Sisi" jest nešto između "Bridgertona" i "Krune" jer postoji povijesni temelj, ali mnogi su događaji izmišljeni, a osobe fikcionalizirane. – Imamo ozbiljnost "Krune" zabavnost "Bridgertona". O Sisi postoji jako puno zanimljivih dokumenata, no bilo je to davno pa je u istraživanjima o njoj ipak mnogo teza, nagađanja, zaključivanja. Možemo samo nagađati kakva je doista bila. Priča je temeljena na Sisi, no lik koji gledamo u seriji, buntovna i hrabra tinejdžerica, zapravo je fikcija – naglasila je. Paralela s "Bridgertonom" je i u tome što u "Sisi" ima i seksa, a u kostimiranim dramama počesto su se izbjegavale takve scene. – Pa očito je velika laž da u to doba seksa nije bilo! Nisam fan prikazivanja scena seksa bez konkretnog povoda, ali za nas je to bilo važno jer radi se o mladoj djevojci koja dolazi iz Bavarske, a to je bio i njezin "posao" kao carice, jedini zadatak koji je imala bio je donijeti na svijet nasljednika. Prije nje Franjo Josip žene je koristio kao seksualne objekte, a sam je imao dosta agresije uzrokovane svime čime se bavio. I sada se pojavljuje žena koja ne želi da je se tretira kao objekt, već kao jednakopravnu ženu – kazao je Jannick Schumann koji je u seriji Franjo Josip.

Foto: Beta Film

Izazovno kreiranje likova

Oblikovati Sisi i Franju Josipa bio je izazov koji je imao i neke svoje dobre strane jer se o njima kao osobama ipak zna jako malo. – Ne zaboravimo, i filmovi s Romy Schneider bili su jako romantizirani. To je za nas glumce dobro jer nam daje više slobode nego kada tumačite nekoga tko je živio prije 50 godina. Ova naša priča je modernija, no opet ne sasvim istinita priča o Franji Josipu i Sisi. Jasno, pitanje je i ukusa gledatelja što će mu se dopasti više. Ja sam imao i više sreće jer o Andrassyju se još i manje zna nego o Franji Josipu i Sisi, mogli smo prikazati i Mađarsku tog doba iako se nije snimalo na tamošnjim lokacijama – rekao je Giovanni Funiati koji u seriji glumi Gyulu Andrassyja, intrigantnu povijesnu ličnost čiji je habitus u seriji interesantno postavljen. Ondašnja Mađarska kao da je antipod Austriji i njezinu velikom carstvu, s jedne strane luksuz, s druge narod i običaji, snaga koja se iskazuje na drugačiji način, u uvjetima u kojima su Franji Josipu potrebni.

– Čitali smo biografije, gledali dokumentarce iako u njima nema i ne može biti videomaterijala. Usput sam naučio i dosta o povijesti pri čemu moram priznati da nisam puno znao o austrijskoj povijesti, Nijemac sam rođenjem. A ovdje u Beču, pa i u ovom hotelu, na svakom drugom zidu imate slike naših likova! – rekao je Schumann. Takva serija mora biti odraz vremena u kojem živimo, mišljenje je troje glumaca, a to je i jedna očita razlika u odnosu na "Krunu" čija je protagonistica preminula tek nedavno, a carica Sisi prije više od 120 godina.

