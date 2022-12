Otac Britney Spears prvi put progovorio o skrbništvu: 'Ljudi ne znaju istinu, ona bez mene ne bi bila živa'

Sutkinja iz Los Angelesa 12. studenog 2021. godine je okončala skrbništvo koje je 13 godina kontroliralo život pop zvijezde Britney Spears (41). "Danas je prekinuto skrbništvo nad osobom i imovinom Britney Jean Spears", rekla je sutkinja Brenda Penny nakon ročišta. Dodala je kako će sadašnji skrbnik nastaviti raditi na rješavanju tekućih financijskih problema u slučaju. Naime, njezin otac punih je 13 godina vladao nad svom njenom imovinom i svim odlukama vezano za njezinu karijeru, a pjevačica je svoju slobodu jedva dočekala. Nakon toga, počela je objavljivati puno češće i slobodnije na svojim profilima na društvenim mrežama.

Njezin otac Jamie Spears do sada nije javno progovarao o ovome, samo je tu i tamo nazivao #FreeBritney kampanju 'šalom' koju su 'vodili teoretičari zavjere'. No i to se promijenilo pa je dao ekskluzivni intervju. Odlučio je objasniti svoje postupke te tvrdi da je njegovo upravljanje Britneynim životom jedini razlog zašto je njegova kći danas živa. Uz to, rekao je i kako je zbog toga održala krhku vezu sa svojim sinovima, Prestonom (17) i 16-godišnjim Jaydenom koje ima s bivšim suprugom Kevinom Federlineom.

Kazao je da nije požalio zbog svojih odluka, čak i ako mu je to uništilo odnos s kćeri.

- Neće se svi složiti sa mnom. To je bilo teško vrijeme. Ali ja volim svoju kćer svim srcem i dušom. Gdje bi Britney bila sada bez tog nadzora? Ne mogu sa sigurnošću reći da bi bila živa. Za zaštitu nje, a također i za zaštitu djece, konzervatorstvo je bilo izvrstan alat. Bez toga, mislim da ne bi uspjela vratiti djecu - ispričao je za Daily Mail.

Jamie sada živi sa svojom drugom kćeri, Jamie Lynn, u ruralnoj Louisiani, a ima velikih zdravstvenih problema.

- Jako mi nedostaju moji unuci - kazao je, s obzirom da s njima više nije u kontaktu, nakon svega.

Spears je 2007. godine imala javan živčani slom nakon što se razvela od Federlinea te je obrijala kosu, kišobranom udarila automobil fotografa i zbog svega poslana u bolnicu zbog zlouporabe supstanci. Usred tih zabrinjavajućih okolnosti uspostavljeno je konzervatorstvo i privremeni skrbnik – koji je kasnije te godine postao stalni. Federline je u početku dobio puno skrbništvo nad djecom, no sudovi su dopustili Jamieju i Kevinu da smisle kako bi majka mogla biti uključena u njihov život. Zbog toga je Britney dobila 50 posto fizičkog, iako ne i pravnog, skrbništva. Iako to vrijeme Britney opisuje kao "zatvor", Jamie kaže da su imali lijepih vremena, poput obiteljskih praznika u kojima su djeca uživala sa svojom majkom.

- Mogli smo odvesti djecu u Europu. Nije im nedostajalo vremena s majkom. Nije im nedostajalo vremena s ocem. Malo ljudi je to znalo - rekao je. Jamie ili Kevin uvijek su bili prisutni kada je Britney provodila vrijeme sa svojom djecom, no oni su jedini donosili odluke vezane za njih.

Sudski aranžmani također su pomogli Britney da ponovno počne zarađivati - kaže Jamie.

- Bila je švorc. Uopće nije imala novaca. Konzervatorstvo je odredilo resurse kojima bi se mogla financijski vratiti. I, znate, mi smo radili – i ona je radila – i financijski se dobro snašla. Moje razumijevanje konzervatorstva je pomoći nekome da povrati svoj život i vrati se u društvo, te da može normalno živjeti - ispričao je.

- Sve što mogu reći je da većina ljudi nema pojma što je istina. Mediji nisu znali istinu. Čuli su optužbe od Britney. Ne smeta mi to što se pisalo po novinama jer znam da to nije istina. Ali, ni u jednom trenu nisam htio odgovoriti na nijednu od optužbi jer mislim da bi krajnji rezultat bio još gore stanje moje kćeri - rekao je i dodao da 'njezin odvjetnik nema pojma što je istina.'

On je sada ponovno u kontaktu s Kevinom, no s kćeri nije.

VIDEO>>Marko Grubnić pokazao svoj luksuzno uređeni stan, cijelog ga je pripremio za Božić!