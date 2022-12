Britanci oduševljeni Vanjom Modrić, evo što sve pišu o supruzi našeg kapetana: 'Nije tipična WAGS-ica'

Hrvatske WAGS-ice ponovno su zapele za oko stranim medijima, a ovog puta u fokusu je bila supruga Luke Modrića (37), samozatajna Vanja Modrić (djevojački Bosnić). Uoči utakmice za broncu između Hrvatske i Maroka u kojoj su naši Vatreni slavili, britanski The Sun objavio je tekst o Vanji.

"Agentica Vanja: Tko je supruga Luke Modrića, Vanja Bosnić. Kada se hrvatska zvijezda oženila i koliko ima djece?", naslov je članka koji se većinom fokusira na ljubavni život Modrića. The Sun navodi i da je naš kapetan Luka Modrić ključna je figura za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, ali i za svoj klub Real Madrid. A podršku mu na svakom koraku pruža supruga i agentica Vanja (40).

"Vanja Bosnić tri je godine starija od supruga Luke Modrića. Par se upoznao 2007. godine, dok je Vanja radila u sportskoj agenciji bivšeg izvršnog direktora zagrebačkog Dinama Zdravka Mamića. Modrićeva supruga kasnije će preuzeti ulogu njegove agentice i osigurati mu dolazak u Real Madrid 2012." pišu Britanci o supruzi našeg kapetana.

"Za razliku od mnogih današnjih WAGsica, Vanja je povučena, pa čak nema ni javni Instagram profil", navodi se u tekstu.

Nakon toga pišu o Vanjinoj i Lukinoj obitelji i vjenčanju navodeći kako se su se vjenčali u svibnju 2010. u Zagrebu. "Modrićev bivši suigrač iz Tottenhama i Hrvatske, Vedran Ćorluka bio im je kum na vjenčanju. Prvo dijete, sin Ivano, rođen je samo tri tjedna nakon vjenčanja. Nakon toga dobili su još dvije kćeri, Emu i Sofiju", stoji u članku.

Podsjetimo, Luka je Vanju upoznao sasvim slučajno kada se Vanja zaposlila u agenciji Zdravka Mamića, a Luka je igrao za Dinamo. Njihov prvi ''susret'' tako se dogodio preko telefona, a kratki poziv pretvorio se u trosatni razgovor i kasnije lijepu ljubavnu priču. Kako je Luka otkrio u autobiografiji ''Moja igra'' nakon razgovora ju je pozvao na kavu u jedan kvartovski kafić i tada je planula ljubav.

Iako je Luka od Vanje mlađi tri godine osvojio ju je odmah, svojom skromnošću, ali i velikim ambicijama. - Pozvao sam je na kavu da joj zahvalim na pomoći. Bilo je to ugodno čavrljanje. Vrijeme mi je u njenom društvu jednostavno letjelo. I nikad dosta. Bilo je još nekoliko susreta na kavi. Ponekad bih navratio kod nje kući, s obzirom na to da smo živjeli tako blizu- otkrio je Luka.

-Već sam bio prilično zaljubljen kad sam joj prvi put predložio da iziđemo navečer van. Prihvatila je. Bilo je to 1. prosinca 2004., i to je bio naš dan. Te smo se večeri prvi put i poljubili, u njenom stanu. Ne znam jesam li ikad osjetio takvu sreću do tada. Mislio sam da su sve one priče o leptirićima u trbuhu samo isprazne fraze, ali te sam se večeri osjećao baš tako. Zaljubljen preko ušiju. Prohodali smo - otkrio je Luka. Svoju ljubav okrunili su brakom u svibnju 2010. godine, a ubrzo nakon vjenčanja rodio im se sin Ivano. Crkveno vjenčanje imali su godinu dana kasnije u u crkvi Majke Božje Lurdske u Zagrebu.

Vanju je tada pred oltar dopratio Zdravko Mamić, a zablistala je u haljini boje šampanjca i sandala optočenim kristalima Swarovski, a vjenčani buket bio je od božura. Par je izmijenio i Cartier prstenje, a na slavlju koje se nastavilo u zagrebačkom hotelu Westin bile su brojne poznate osobe. Za dobru atmosferu tada se pobrinuo glazbenik Halid Bešlić kojeg je Modrić rezervirao čak dvije godine unaprijed. - Samo zapiši taj termin - rekao je Luka Halidu.

Inače, Vanja se brine i o suprugovoj karijeri, a poznato je da je njezina riječ često presudna i kada je riječ o Lukinim profesionalnim odlukama. Zanimljivo je i da Vanja snima i arhivira sve Lukine utakmice koje potom zajedno analiziraju i pomno prate na snimci svaki njegov pokret. Lijepu Vanju nemamo prilike često vidjeti u javnosti, no Luka na svom Instagram profilu često dijeli obiteljske fotografije. Danas žive u Madridu, gdje Luka igra za Real Madrid, a ljeta provode u Hrvatskoj.

