Tko je nova Miss Universe? Meksikanka se borila s ADHD-om i vršnjačkim nasiljem, a i javnim poniženjem na izboru

Meksikanka Fátima Bosch okrunjena je za Miss Universe 2025., no njezin put do svjetskog trona bio je sve samo ne glamurozan. Od teškog djetinjstva obilježenog vršnjačkim nasiljem zbog disleksije i ADHD-a do javnog poniženja od strane direktora natjecanja samo nekoliko tjedana prije finala, njezina priča postala je globalni simbol otpornosti i ženske snage. Svijet je dobio novu kraljicu ljepote, no kruna Fátime Bosch, predstavnice Meksika i nove Miss Universe 2025., sjaji daleko snažnije od dragulja kojima je optočena. Njezina pobjeda na glamuroznoj pozornici u Bangkoku nije samo trijumf ljepote, već i kulminacija životne borbe protiv predrasuda, nasilja i omalovažavanja. Fátima, rođena 19. svibnja 2000. u malom meksičkom gradu Teapa, od najranijih se dana suočavala s izazovima koji bi mnoge slomili. Dijagnosticirani su joj disleksija, poremećaj pažnje s hiperaktivnošću (ADHD) i treći, rjeđi neurodivergentni poremećaj, što je školsko dvorište pretvorilo u bojno polje. U intervjuima je iskreno progovorila o tome kako su je vršnjaci nemilosrdno zlostavljali, nazivajući je manje vrijednom zbog poteškoća s čitanjem i koncentracijom. Dok su se druga djeca igrala, ona je bježala u svoj svijet, crtajući haljine i sanjajući o danu kada će njezin glas nadjačati uvrede. Upravo je ta tiha borba u njoj izgradila čeličnu volju koja ju je dovela do svjetskog vrha.



Njezin put u svijetu mode i natjecanja ljepote bio je prirodan nastavak djevojačkih snova, ali i dokaz da se ustrajnošću mogu srušiti sve prepreke. Nakon što je diplomirala modni dizajn, Fátima je ispisala povijest postavši prva žena iz svoje savezne države Tabasco koja je osvojila titulu Miss Universe Mexico. No, ni taj trenutak nije prošao bez kontroverzi; dio publike i natjecateljica izviždao je njezinu pobjedu, smatrajući da je krunu trebala ponijeti druga djevojka. Fátima je tada dostojanstveno izjavila: "Radije ću imati četiri iskrena zagrljaja nego lažnu podršku ostalih. Ništa me neće spriječiti da uživam u ovoj kruni." Taj je događaj bio tek uvertira u dramu koja će je učiniti globalnom ikonom borbe za dostojanstvo i poštovanje.

Samo dva tjedna prije finala Miss Universe, tijekom ceremonije dodjele lenti na Tajlandu, Fátima se našla u središtu međunarodnog skandala. Nawat Itsaragrisil, moćni tajlandski izvršni direktor natjecanja, javno ju je prozvao i verbalno napao pred kamerama i ostalim natjecateljicama. Optužio ju je da ne promovira dovoljno zemlju domaćina, a tijekom žustre rasprave nazvao ju je "glupom" jer je, kako je tvrdio, slijedila upute svoje nacionalne organizacije. "Nisam ti dao dopuštenje da govoriš", odbrusio joj je dok se pokušavala obraniti. U trenutku kada je pozvao osiguranje da je udalji s pozornice, dogodilo se nešto neočekivano. U znak solidarnosti, nekoliko natjecateljica, predvođenih tada aktualnom Miss Universe Victorijom Kjær Theilvig iz Danske, ustalo je i napustilo dvoranu zajedno s Fátimom. Taj čin zajedništva odjeknuo je svijetom, pretvarajući trenutak poniženja u snažnu poruku o ženskoj solidarnosti.



"Nazvao me glupom jer ima problema s organizacijom. Mislim da to nije pošteno. Svijet ovo mora vidjeti jer mi smo osnažene žene i ovo je platforma za naše glasove. Nitko ne može ušutkati moj glas", izjavila je Fátima novinarima ispred dvorane, dok su joj suze tekle niz lice. Incident je izazvao lavinu reakcija. Obožavatelji diljem svijeta pokrenuli su kampanju podrške pod hashtagom #StandWithFatima. Organizacija Miss Universe (MUO) oštro je osudila Itsaragrisilovo ponašanje. Predsjednik Raúl Rocha izjavio je: "Neću dopustiti da se krše vrijednosti poštovanja i dostojanstva prema ženama. Ponizio je i uvrijedio Fátimu Bosch, pokazujući ozbiljnu zlouporabu ovlasti pozivanjem osiguranja da zastraši bespomoćnu ženu." Itsaragrisilova uloga u budućim natjecanjima odmah je ograničena, a Fátima je postala neslužbena heroina natjecanja i prije samog finala.

Ono što je trebalo biti njezin slom, postalo je njezina najveća snaga. Incident na Tajlandu samo je pojačao njezinu platformu usmjerenu na mentalno zdravlje, podršku neurodivergentnim osobama i borbu protiv nasilja. Njezina priča, objavljena u medijima poput Vogue México, postala je inspiracija milijunima. U finalnoj večeri, kada je prozvana pobjednicom, njezina krunidba nije bila samo osobni trijumf, već pobjeda za sve one koji su ikada bili ušutkivani, omalovažavani ili odbačeni. Fátima Bosch dokazala je da prava ljepota nije u savršenstvu, već u hrabrosti da se suočiš s nedaćama, ustaneš nakon pada i iskoristiš svoj glas da bi svijet učinio pravednijim mjestom. Njezina vladavina obećava biti puno više od blještavila i glamura; bit će to podsjetnik da se najsjajnije krune ne nose na glavi, već u srcu ispunjenom snagom i empatijom.

Podsjetimo, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u Top 30 u finalu Miss Universe. Kladionice su uoči finala sugerirale da bi Laura mogla ući i u Top 10, ali na kraju je Laura ostala bez ulaska u uži izbor od 12 predstavnica



