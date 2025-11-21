Naši Portali
Nakon izbora

Imamo prvu reakciju s Tajlanda. Javila nam se direktorica hrvatske Direkcije za Miss Universe, evo što nam je rekla
VL
Autor
Anamarija Kronast
21.11.2025.
u 05:37

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović završila je u Top 30 u finalu Miss Universe. Kladionice su uoči finala sugerirale da bi Laura mogla ući i u Top 10, ali na kraju je Laura ostala bez ulaska u uži izbor od 12 predstavnica

Svega 15-ak minuta nakon što je hrvatska predstavnica za Miss Universe, Laura Gnjatović, ušla u top 30 ovog najtjecanja, razgovarali smo n našom direkcijom Miss Universe koja se nalazi na Tajlandu. Javila nam se direktorica Direkcije, Marija Kraljević:

- Vladimir i ja smo neizmjerno ponosni na Lauru i čestitamo joj na sjajnom predstavljanju Hrvatske. Trudila se od samog početka i mi joj samo možemo čestitati i zahvaliti što nas je sve učinila ponosima- kazala je Marija koja se, u trenucima dok smo razgovarali, nije još čula s Laurom.

Naime, djeovojke su još uvijek bile u backstageu i od tamo ih voze direktno u hotel.

Uoči velikog događaja, 23-godišnjakinja je podijelila svoje dojmove na društvenim mrežama. "Jučer je djelovalo nestvarno. Sutra je TAJ dan. Kakav god rezultat bio, Bog zna da sam dala sve od sebe da predstavljam ove prekrasne boje svoje zemlje. Nemate pojma koliko sam zahvalna što imam sve vas iza sebe i kakva mi je čast bila to što su me prozivali i zvali "Hrvatska" umjesto mojim imenom. Učinili ste ovo nezaboravnim. To smo mi. To mi radimo. HRVATSKA ❤️", stoji u objavi koju je podijelila Laura na Instagramu.

Uskoro opširnije....

Ključne riječi
showbiz Finale Miss Universe Laura Gnjatović

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar comandante
comandante
05:56 21.11.2025.

Na šta ste tačno ponosni t i vremešni ti mužič osim na iznos na računu koji je stigao od prešetavanja polugolih djevojaka po pistama?

Kupnja