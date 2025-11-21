UŽIVO Počelo finale Miss Universe: Laura Gnjatović ušla u Top 30!

Na Tajlandu je u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu počelo finale 74. izbora za Miss Universe, uz sudjelovanje hrvatske predstavnice Laure Gnjatović. Platforma za predviđanje Polymarket predviđa da će Laura ući među Top 10. Pozornost je naša predstavnica privukla svojom visinom, zaraznim osmijehom i dugom, smeđom kosom, a titulu najljepše Hrvatice odnijela je u travnju u Zagrebu. Ova 23-godišnja ljepotica trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo. Govori tri jezika: engleski, talijanski i španjolski, a znanje ovog posljednjeg pokazala je i dok je davala intervju na tečnom španjolskom čime je osvojila još simpatija strane publike.

2.50 - Osim Hrvatske u Top 30 Miss Universe ušle su predstavnice sljedećih zemalja: Indija, Guadalupe, Kina, Tajland, Dominikanska Republika, Brazil, Ruanda, Obala Bjelokosti, Kolumbija, Nizozemska, Kuba, Bangladeš, Japan, Portorika, SAD, Meksiko, Filipini, Zimbabve, Kostarika, Malta, Čile, Kanada, Miss Universe Latina, Venezuela, Gvatemala, Palestina, Nikaragva, Francuska i Paragvaj

2.45 - Laura Gnjatović ušla je u Top 30! Naša predstavnica sklopila je ruke od sreće i uzbuđenja kad je čula da su prozvali "Croatia" i samouvjereno se pridružila ostalim prozvanim finalisticama.

2.10 - Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović predstavila se u finalu izbora Miss Universe. Sve su predstavnice izišli na pozornicu. Dogodila se i mala nespretnost misici Obale Bjelokosti koja greškom nije izgovorila ime svoje države pa se njeno predstavljanje preklopilo s predstavljanjem naše Laure.

2.00 - Prije samog finala Miss Universe, održan je svečani dolazak svih predstavnica na crvenom tepihu. Počelo je održavanje 74. svečanosti Miss Universe na Tajlandu.

Inače, na predstavljanju nacionalnih kostima naša Laura istaknula se u kreaciji poznatog dizajnera koji je odijevao i najveće svjetske zvijezde. Riječ o haljini Juraja Zigmana koja nosi važnu poruku o očuvanju Jadranskog mora. Kostim je inspiriran plemenitom periskom, rijetkom školjkom gotovo izumrlom u Jadranu koja simbolizira prirodnu ljepotu i ekološku svijest Hrvatske.

Osim znanja, brine se i o svom tijelu te profesionalno igra odbojku, a upravo sport jedna je od važnijih stvari njezinu u životu te ju je odveo u grad u kojem sada živi. Studij, posao, sport... Pretrpan je to raspored, zbog kojeg Laura mora vrlo dobro baratati organizacijom i upravljanjem vremenom, a unatoč obvezama, uvijek pronalazi trenutke za opuštanje i aktivnosti koje je ispunjavaju: boravak u prirodi, druženje sa životinjama, ples, slikanje, sviranje gitare, šminkanje te kreiranje foto i video sadržaja za društvene mreže. U svoj raspored mora ugurati i vrijeme za ljubav, no to joj sigurno nije teško jer ima sreće u tom području. Naime, nedavno je objavila zaruke s partnerom, košarkašem Filipom Vujičićem. Prosidba se odvila u Dubrovniku, a ona je ponosno pokazala zaručnički prsten, otkrivši da je oduševljena izborom svog dragog.