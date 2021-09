Tko je glumac koji će utjeloviti Willa u novim sezonama popularne serije: Ovo mu je prva uloga, a bavi se repanjem

Popularni glumac Will Smith otkrio je tko će preuzeti njegovu ulogu u rebootu popularnog sitcoma 'Princ iz Bel Aira'. Tu odluku je priopćio i glumcu koji je pobijedio na audiciji. Naime, Smith je mladog Jabarija Banksa nazvao videopozivom i osobno mu priopćio ove vijesti. "Zadovoljstvo mi je upoznati te, od srca ti čestitam. Imaš ulogu Willa u Princu iz Bel Aira", rekao mu je, a Banks je ostao u šoku. Kada se pribrao, odgovorio mu je. "Spreman sam. Ovo je ostvarenje sna", istaknuo je Banks te otkrio da mu je tata predložio da se prijavi na audiciju nakon što je pročitao u novinama da će se snimati reboote popularne serije. Također, važno je istaknuti i da je ovo mladom Banksu prva uloga. Dodajmo da je mladi glumac odrastao u Zapadnoj Philadelphiji kao i lik kojeg utjelovljuje. Prošle godine je diplomirao na Sveučilištu u Philadelphiji. Bavi se još i pisanjem pjesama, pjevanjem, repanjem te igra i košarku.

Inače, reboot serije 'Princ iz Bel Aira' prikazivat će se na streaming servisu Peacock. Redatelj Morgan Cooper je reboot osmislio kao dramu modernog doba, a za sada su najavljene dvije sezone.

Podsjetimo da je u originalnom sitcomu, koji se prikazivao od 1990. do 1996. godine, radnja započela zabrinutošću majke mladog Willa za njega jer nije život shvaćao dovoljno ozbiljno. Zbog toga ga je poslala teti Vivian i njezinoj obitelji u Bel Air, kako bi se on naučio odgovornosti i uozbiljio. Naravno, to nije išlo lako kako je njegova majka planirala pa je već na prvoj večeri u Bel Airu vidljivo da Will ima jak karakter te drugačije želje i razmišljanja. Dodajmo još da je serija imala šest sezona, odnosno 148 epizoda, a likove su igrali komičari zbog čega je serija publici bila privlačna te vrlo uspješna.

VIDEO Dino Jelusić: Većina me pamti kao "onog malog koji je gledao Sanji Doležal u dekolte"