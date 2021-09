Nina Kraljić u zadnji tren otkazala nastup na festivalu u Krapini jer nema honorara: Ovo je neprofesionalno

Na Festivalu kajkavskih popevki večera je trebala nastupiti i Nina Kraljić, ali pjevačica je organizatorima festivala javila kako nije u mogućnosti pojaviti se na festivalu gdje je trebala otpjevati pjesmu Zorana Mišolongina "Trnoružica“. Prema pisanju portala zagorje.com Nina je u srijedu javila kako neće nastupiti jer više nije u mogućnosti prihvaćati nastupe koji su pro bono.

- Naime, imam vrlo tešku privatnu situaciju te sam prisiljena na selidbu iz vlastitog stana zbog zgrade koja je i dalje oštećena potresom … da sada ne nabrajam i ne zamaram, jer mi više nije u cilju odrađivati takve nastupe ,bez obzira na veličinu samog nastupa. Na Visu, gdje sam trenutno, otvorila mi se financijska prilika sa stranim izvođačima ,koji su trenutno tamo , i naprosto moram napraviti ono što je za mene najbolje i od sada prihvaćati nastupe koji su u skladu sa honorarom za pjevanje live u izvedbi sa orkestrom. - prenosi portal obrazloženje Nine Kraljić.

Napisala je i kako se nada da joj neće zamjeriti te se nada kako će u budućnosti surađivati u projektima koji su na obostrano zadovoljstvo. U utorak je Nina u Krapini održala koncert vezan uz promociju pjesničke zbirke Marije Hlebec i taj nastup joj je bio plaćen, a organizatorima nije jasno zašto je u zadnji čas ih obavijestila o ovoj odluci jer je još u proljeće, kada je snimila pjesmu za ovaj festival, znala kakvi su uvjeti. Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo odgovorilo je Nini kako je i prije bila upoznata s činjenicom da za nastup na Festivalu kajkavskih popevki nema honorara, a u svom odgovoru prisjetili su se i situacije od prošle godine kada je Nina tražila da joj se pokriju putni troškovi.

- Vi ste jedini izvođač koji je prošle godine primio naknadu za dolazak, jer ste nas to zamolili, objasnili situaciju, s obzirom na to da ste tada bili izvan države. Izašli smo vam ususret. Sada ste u Tjednu kajkavske kulture imali plaćeni nastup , na naš prijedlog Turističkoj zajednici Grada Krapine. Skladbu za ovogodišnju „ Krapinu“ snimili ste još u lipnju, a još najmanje mjesec dana ranije potvrdili ste svoj nastup. Otvoreno ste mogli reći kako ne želite surađivati, kako kažete, "pro bono". Niste to rekli, već ste tražili da vam se nadoknade putni troškovi u iznosu 500 kuna, na što smo ponovno pristali. Otkazivanje festivalskog nastupa u posljednjem trenutku smatramo neprimjerenim i neprofesionalnim. - stoji u odgovoru koji prenosi Zagorje.com.

