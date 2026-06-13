VIDEO Najveća pogreška u 'Milijunašu': Natjecatelju priznali netočan odgovor i ipak mu dali nagradu

Ovog je tjedna na HRT-u emitirana posljednja ovosezonska emisija popularnog kviza "Tko želi biti milijunaš", a još uvijek nije poznato hoće li se kviz nastaviti i na jesen. Podsjetimo, prva epizoda "Milijunaša" kod nas je emitirana 24. ožujka 2002., četiri godine nakon početka u Velikoj Britaniji. U 24 godine emitiranja samo se jednom dogodilo da je jedan natjecatelj tužio HRT. Naime, Splićanin Filip Primorac je u emisiji emitiranoj 7. prosinca 2004. godine došao je do milijunskog pitanja s preostalim džokerom 'pitaj publiku'. Pitanje je glasilo: 'Kako se zove psihijatar koji je skovao pojam shizofrenija?'. Primorac je kao svoj konačni odgovor odabrao Alfreda Adlera, a točan odgovor je bio Eugen Bleuler. Svoju zadovoljštinu je pokušao pronaći na sudu tvrdeći da mu je stanovita žena koja je sjedila iza Tarika, a identificirao ju je kao djelatnicu HRT-a, dobacila da je točan odgovor D. Tražio je tražio milijun kuna odštete i po pola godine zatvora za Tarika Filipovića, tadašnjeg ravnatelja HRT-a Mirka Galića te još petero zaposlenih na HTV-u. Kazneni sud u Zagrebu je odbio njegovu tužbu.

Što se tiče Velike Britanije, tamo se 1999. godine dogodio slučaj kada je priznat krivi odgovor, a to je vjerojatno i dosad najveći gaf u svim zemljama. U vrući stolac nasuprot voditelja Chrisa Tarranta sjeo je Tony Kennedy, 29-godišnji skladištar iz Blackpoola. Djelovao je kao tipičan natjecatelj, no njegov nastup trebao je ući u anale. Samouvjereno je napredovao kroz prvih deset pitanja, osiguravši 32.000 funti prije nego što se suočio s ključnim pitanjem za 64.000 funti. Nije ni slutio da će upravo to pitanje postati predmetom nacionalne kontroverze. Pitanje je glasilo: "Teoretski, koji je minimalan broj udaraca s kojima tenisač može osvojiti jedan set?". Ponuđeni odgovori bili su dvanaest, dvadeset četiri, trideset šest i četrdeset osam.

Kennedy je razmišljao logikom da su za osvajanje gema potrebna četiri poena, a za set šest gemova, pa je njegova naizgled ispravna računica (6 x 4) dala rezultat 24. Uvjeren u svoj odgovor, odabrao je opciju B, a voditelj je nakon dramatične stanke potvrdio da je odgovor točan. Kennedy je vidno odahnuo, osigurao 64.000 funti, te je nastavio igru. Pomoću džokera "zovi" na sljedećem pitanju, točno je odgovorio i svoj konačni dobitak podigao na vrtoglavih 125.000 funti. Ironično, samo sporno pitanje sadržavalo je i sitnu tipografsku pogrešku, dvaput ponavljajući član "the", što je bio tek nagovještaj mnogo većeg propusta koji je promaknuo produkciji.

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Odmah nakon emitiranja emisije, koju je pratilo gotovo 19 milijuna ljudi, telefoni produkcijske kuće Celador počeli su neprestano zvoniti. Gledatelji i strastveni poznavatelji tenisa uočili su grešku, a sljedećeg dana list Daily Mirror objavio je priču koja je potvrdila da je točan odgovor zapravo dvanaest. Objašnjenje je bilo suptilno, ali za teniske znalce očito: igrač može osvojiti set 6-0 tako da u svoja tri servis gema odservira po četiri asa (ukupno dvanaest udaraca), dok njegov protivnik u svoja tri servis gema napravi dvostruke servis pogreške na svakom poenu. U tom scenariju, pobjednik ne mora udariti lopticu niti jednom u gemovima koje prima. Greška je postala glavna vijest, a sudbina Kennedyjevog dobitka visjela je u zraku.

Za Tonyja Kennedyja, dan nakon emisije pretvorio se u pravu noćnu moru. U ponedjeljak navečer primio je poziv producenta koji ga je obavijestio o pogrešci i upozorio na medijsku buru koja slijedi. Kako je kasnije ispričao za medije osjećao se kao da je s vrha svijeta pao na samo dno. "Bio je to užasan dan, ali s najboljim mogućim krajem", izjavio je. Proveo je sate u agoniji, ne znajući hoće li mu produkcija oduzeti novac koji je već počeo planirati. Čekao je konačnu odluku koja je mogla potvrditi njegov dobitak ili ga vratiti na znatno manji, ali i dalje značajan, iznos od 32.000 funti, koji bi mu pripao da je odgovor bio registriran kao netočan.

Neizvjesnost je prekinuta kada je produkcijska kuća Celador Productions objavila službeno priopćenje u kojem su se ispričali i preuzeli punu odgovornost. "Ova nesretna pogreška bila je naša odgovornost. Duboko žalimo zbog situacije i, naravno, poštovat ćemo dobitak od 125.000 funti", izjavio je izvršni producent Paul Smith, dodajući da su pojačali procedure provjere kako se slično ne bi ponovilo. Najvažnije, odlučili su da Kennedy smije zadržati cjelokupni osvojeni iznos jer pogreška nije bila njegova. Kennedyjeva reakcija bila je čisto oduševljenje. "Osjećam se apsolutno briljantno", rekao je, dodajući kako novac planira potrošiti na nove prozore za kuću, a ne na luksuz.