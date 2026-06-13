Ivana Paradžiković otkrila tajnu koju je čuvala 20 godina: 'Pogodio me u glavu, odletjela sam preko ceste'

Bivša istraživačka novinarka i voditeljica emisije "Provjereno", Ivana Paradžiković, svoju je karijeru na televiziji zamijenila putovanjima i avanturom. Detalje sa svojih putešestvija diljem svijeta često dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama, a sada je otkrila jednu tajnu iz privatnog života koju je čuvala čak 20 godina.

- Prije 20 godina u uličnoj tučnjavi branila sam dečka od trojice nasilnika. Najvećeg opalila torbicom po glavi. Posljednje čega se sjećam je njegova šaka. Zaradila sam potres mozga i prekinut korijen zuba - napisala je Paradžiković uz snimku u stomatološkoj ordinaciji bez zuba jedinice.

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- On me pogodio u glavu, odletjela sam preko ceste, bankina, bum potres mozga. I prekinuo mi je korijen zuba - prisjetila se bivša voditeljica. - Radila sam na televiziji, crveni ruž mi je bio zaštitni znak. Trebala sam taj zub. Ali, svemu dođe kraj. Počelo je boljeti, organizam se borio protiv mrtvog tijela. Zub je morao van - otvoreno je priznala Paradžiković.

Podsjetimo, bivša voditeljica nedavno je podijelila tužne vijesti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, otkrivši da je uginuo njezin pas Pako. ''Najveći dokaz ljubavi je znati kad treba pustiti. U godinu i pol dana ostala sam bez dva prijatelja, člana obitelji. Tita sam izgubila naglo. Nakon jedne noći probdjevene uz njegov krevet, dok je cvilio od bolova, donijela sam najtežu odluku u životu. Na loše me dane ta odluka progoni. Hladna sam i odrješita osoba koja eliminira bez milosti... predbacujem si tada. Na bolje dane znam, to je najveći dokaz ljubavi prema drugom biću. Ne pustiti ga da pati zbog tvoje slabosti i sebičnosti'', napisala je uz emotivnu snimku njihovih zajedničkih trenutaka.