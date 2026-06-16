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VELIKA TUGA

Obožavatelji su shrvani: Samo dan nakon svog 35. rođendana preminula je zvijezda turske serije 'Mostovi života'

Foto: Instagram
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 11:18

Ece Irtem rođena je 14. lipnja 1991. godine u Sivasu. Diplomirala je 2014. godine na Odsjeku za operu i solo pjevanje Sveučilišta Yasar, završivši studij kao treća najbolja studentica u svojoj generaciji.

Ece Irtem, turska glumica najpoznatija po ulozi Isil u seriji "Mostovi života", preminula je u 35. godini života. Kako prenose brojni mediji u Turskoj, glumica je pronađena bez svijesti u svom domu, samo dan nakon svog rođendana. Kao uzrok smrti navodi se srčani udar. 'Moja klijentica, Ece İrtem, preminula je danas oko 12:00 sati. Smrt se dogodila u njezinom domu dok je bila s majkom. Početni nalazi ukazuju na to da je umrla od srčanog udara. Istraga je u tijeku. Konačan rezultat bit će pojašnjen obdukcijskim nalazom. Daljnje informacije bit će dostupne javnosti nakon što obdukcijski nalaz bude objavljen.', izjavio je odvjetnik preminule glumice. Ece Irtem rođena je 14. lipnja 1991. godine u Sivasu. Diplomirala je 2014. godine na Odsjeku za operu i solo pjevanje Sveučilišta Yasar, završivši studij kao treća najbolja studentica u svojoj generaciji.

Tijekom studija surađivala je s poznatim umjetnicima, među kojima su sopranistica Aytul Buyuksarac, ravnatelj Izmirske državne opere i baleta te tenor Levent Gunduz, kao i Paolo Susanni, Esra Mamac i mezzosopranistica Anna Chubuchenko. Bila je velika zaljubljenica u trčanje i Irtem se natjecateljskim trčanjem počela baviti još u osnovnoj školi. Također je od malih nogu pokazivala interes za glumu, pišući i izvodeći vlastite skečeve za školske priredbe i tu je strast zadržala tijekom cijelog života. Nakon preseljenja u Istanbul, od 2014. do 2015. godine pohađala je glumačku edukaciju u Kulturnom centru Sadri Alisik. Usavršavala se pod vodstvom Kayhana Yildizoglua, Okdaya Korunana, Kadima Yasara i Tolge Ciftcija. Njezina smrt veliki je šok za brojne obožavatelje, ali i njezine kolege glumce koji se dirljivim porukama na društvenim mrežama opraštaju od svoje kolegice i prijateljice.

Široku prepoznatljivost stekla je ulogom Isil u popularnoj turskoj televizijskoj dramskoj seriji "Mostovi života" koja se prikazivala i na Novoj TV i koja je imala veliku i vjernu publiku. U turskoj hit seriji „Mostovi života“, pratili smo priču o sudaru tradicije i suvremenosti, u čijem su središtu Doga i Fatih, dvoje mladih ljudi čije ljubavno putovanje donosi sa sobom niz izazova. Na jednoj strani stoji razvedena Dogina majka, borac za stabilnost i sreću svoje obitelji u suvremenom svijetu, dok se s druge strane nalazi tradicionalna turska obitelj, čvrsto povezana s tradicionalnim običajima i uvjerenjima.

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Ključne riječi
preminula showbiz Ece İrtem turska glumica turska serija

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Pitanje je glasilo: "Teoretski, koji je minimalan broj udaraca s kojima tenisač može osvojiti jedan set?". Ponuđeni odgovori bili su dvanaest, dvadeset četiri, trideset šest i četrdeset osam. Kennedy je razmišljao logikom da su za osvajanje gema potrebna četiri poena, a za set šest gemova, pa je njegova naizgled ispravna računica (6 x 4) dala rezultat 24. Uvjeren u svoj odgovor, odabrao je opciju B, a voditelj je nakon dramatične stanke potvrdio da je odgovor točan.

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