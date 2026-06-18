Brat engleskog reprezentativca bio je u realityju koji uskoro stiže u Hrvatsku, zbog njega je dobio poseban nadimak

Iako 21-godišnji engleski reprezentativac Kobbie Mainoo sinoć nije nastupio u utakmici prvog kruga Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Hrvatske, domaću javnost zaintrigirao je podatak koji malo tko zna, a tiče se njegove obitelji. Naime, njegov deset godina stariji Jordan Mainoo-Hames postao je poznat javnosti 2019. godine sudjelovanjem u petoj sezoni megapopularnog britanskog reality showa "Love Island", koji uskoro stiže i u Hrvatsku.

No, za razliku od mnogih reality zvijezda koje brzo padnu u zaborav, Jordan je iskoristio svojih pet minuta slave i izgradio uspješnu karijeru modela. Radio je za luksuzne brendove poput Louis Vuittona i Jean Paul Gaultiera, a uz to se bavi i DJ-anjem te razvojem nekretnina u rodnom Manchesteru. Njegova popularnost vidljiva je i na Instagramu, gdje ga prati više od 660 tisuća ljudi.

Zanimljivo je da su oba brata u mladosti dijelila istu strast. I Jordan se bavio nogometom u mlađim kategorijama Manchester Cityja i Rochdalea, no teške ozljede prisilile su ga da prekine karijeru. Dok je Kobbie brusio talent na travnjaku, Jordan je pažnju privlačio u vili "Love Islanda", gdje je boravio sve do pred samo finale. Njegov boravak obilježila je i turbulentna romansa s natjecateljicom Annom Vakili, koja je naglo prekinuta kada je pokazao interes za drugu djevojku.

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Unatoč različitim putevima, Jordan je velika podrška mlađem bratu, što je pokazao i prošlog prosinca kada je na utakmici nosio majicu s natpisom "oslobodite Kobbieja Mainooa", aludirajući na tada neizvjestan status mladog igrača u klubu. Ta je veza dovela i do simpatične anegdote u svlačionici Manchester Uniteda. Kako otkrivaju britanski mediji, suigrači su Kobbieju zbog bratove reality slave nadjenuli nadimak "Love Island".

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*dijelom uz pomoć AI