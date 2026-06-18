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PODIJELILA DJELIĆ ATMOSFERE

FOTO Severina je utakmicu vatrenih pratila u posebnom društvu: Ova osoba izazvala je lavinu komentara

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 16:30

Severina je djelić atmosfere iz rezidencije podijelila i na svojim Instagram pričama. Posebnu pozornost privukla je fotografija na kojoj nasmiješeno pozira s domaćinom, veleposlanikom Patelom, kojeg je i označila u objavi

Dok su sinoć tisuće navijača diljem Lijepe naše pratile okršaj Hrvatske i Engleske, pjevačica Severina utakmicu je gledala u posebnom okruženju. Naša glazbena diva utakmicu je pratila na poziv britanskog veleposlanika Javeda Patela, a za tu je prigodu odabrala kombinaciju koja nije ostavljala sumnju u to za koga navija. Majicu s crveno-bijelim kvadratićima iskombinirala je s elegantnom crvenom suknjom, cipelama i torbicom. U navijačkom zanosu pridružile su joj se i hrvatska influencerica Nina Skočak te najmlađa državna tajnica, 33-godišnja Nevenka Lastrić-Đurić.

Lastrić-Đurić javnosti je postala poznata kada se na nedavnoj Povorci ponosa u Zagrebu pojavila u hrvatskom nogometnom dresu, izazvavši brojne komentare. Svoj je potez tada objasnila izjavom kako je "Hrvatska dovoljno velika za sve svoje boje". Za praćenje utakmice u veleposlanstvu ipak se odlučila za decentniju kombinaciju košulje cvjetnog uzorka i bijelih hlača, prepustivši Severini da dominira domoljubnim stajlingom.

Foto: Instagram screenshot

Severina je djelić atmosfere iz rezidencije podijelila i na svojim Instagram pričama. Posebnu pozornost privukla je fotografija na kojoj nasmiješeno pozira s domaćinom, veleposlanikom Patelom, kojeg je i označila u objavi. U svom je stilu i optimistično prognozirala ishod susreta, kratko poručivši uz zajednički selfie s okupljenima: "Croatia 3 UK 1", jasno pokazavši kakav je rezultat priželjkivala.

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Ključne riječi
Severina Nevenka Lastrić-Đurić Hrvatska Engleska svjetsko prvenstvo showbiz

Komentara 1

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VR
Vrapčanac
16:41 18.06.2026.

Je li Lastrić - Đurić novi projekt britanskih liberala za guranje na vlast u razdoblju nakon uhićenja senfa?

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