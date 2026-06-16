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NA HRT-U

Izjava Stankovićeva gosta izazvala je burne reakcije: 'Nemam riječi, kakvi su ovo fakulteti'

Foto: HRT
1/16
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 08:43

U prošlotjednoj emisiji HRT-a gostovao je Ahmed Burić koji je izazvao snažne reakcije na društvenim mrežama.

U prošlotjednom izdanju popularne HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, u studiju Aleksandra Stankovića gostovao je Ahmed Burić, bosanskohercegovački književnik, novinar, pjesnik, prevoditelj i povremeno glazbenik iz Sarajeva, koji za sebe kaže da nikada nije bio siguran što su u životu “najvažnije stvari”. Burić ne skriva da mu je oduvijek bilo draže pričati dobre priče nego objavljivati knjige, a komentiranje nogometnih utakmica smatrao je jednako važnim, ako ne i važnijim od “ozbiljnijih” profesionalnih angažmana. Govoreći o plasmanu reprezentacije Bosne i Hercegovine na SP-u, istaknuo je kako je taj uspjeh imao posebno značenje za zemlju. “Bosna i Hercegovina je odlaskom na Svjetsko prvenstvo ponovno dobila osjećaj svrhe. U javnosti se tada nakratko vratila ona ljudska dimenzija koja inače dolazi do izražaja tek u izvanrednim situacijama, poput prirodnih katastrofa i velikih tragedija,” rekao je.

Njegov nastup izazvao je niz reakcija gledatelja, a društvene mreže bile su ispunjene komentarima na tu izjavu. Dio publike smatra da je pretjerao ili ga je pogrešno interpretirao, dok su drugi pohvalili njegovu perspektivu i način razmišljanja. Komentari su se kretali od toga da je “ljudska dimenzija uvijek postojala, samo se različito vidi u javnosti”, preko onih koji su isticali da “neki ne razumiju što želi reći, ali da ima poantu”, pa do oštrijih kritika i podrške. Bilo je i onih koji su poručili da je “priča o smislu postojanja države pretjerana”, dok su drugi naglašavali da “ljudi mogu normalno funkcionirati zajedno, ali ih politika i podjele udaljavaju”. Pojedini gledatelji izrazili su i otvoreno oduševljenje njegovim istupom, uz poruke podrške i pohvale. “Ljudska dimenzija je uvijek pobijedila”, “Odličan čovjek”, “Čuj smisao svog postojanja! Koje laprdanje”, “Bosna je opet našla način da postoji...”, “Lupaju gluposti. Nemam riječi, kakvi su ovo fakulteti” i “Svaka ti čast ljudino”, nizali su razne komentare gledatelji ove emisije na HRT-u.

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Prema njegovom tumačenju, sportski uspjesi reprezentacije mogu privremeno ojačati društvenu koheziju u zemlji. Smatra da su suvremeni način života i komunikacija putem aplikacija oslabili izravne međuljudske odnose, dok su političke i nacionalne podjele dodatno produbile razlike u Bosna i Hercegovina. Upravo zato, zaključuje, uspjeh reprezentacije vidi kao rijedak trenutak zajedništva koji uspijeva povezati ljude unatoč razlikama.

Ključne riječi
Ahmed Burić HRT Nedjeljom u dva Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković showbiz

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Stric@Igor
09:19 16.06.2026.

John Deere i sljedbenik pedofila

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Pitanje je glasilo: "Teoretski, koji je minimalan broj udaraca s kojima tenisač može osvojiti jedan set?". Ponuđeni odgovori bili su dvanaest, dvadeset četiri, trideset šest i četrdeset osam. Kennedy je razmišljao logikom da su za osvajanje gema potrebna četiri poena, a za set šest gemova, pa je njegova naizgled ispravna računica (6 x 4) dala rezultat 24. Uvjeren u svoj odgovor, odabrao je opciju B, a voditelj je nakon dramatične stanke potvrdio da je odgovor točan.

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