Izjava Stankovićeva gosta izazvala je burne reakcije: 'Nemam riječi, kakvi su ovo fakulteti'

U prošlotjednom izdanju popularne HRT-ove emisije Nedjeljom u 2, u studiju Aleksandra Stankovića gostovao je Ahmed Burić, bosanskohercegovački književnik, novinar, pjesnik, prevoditelj i povremeno glazbenik iz Sarajeva, koji za sebe kaže da nikada nije bio siguran što su u životu “najvažnije stvari”. Burić ne skriva da mu je oduvijek bilo draže pričati dobre priče nego objavljivati knjige, a komentiranje nogometnih utakmica smatrao je jednako važnim, ako ne i važnijim od “ozbiljnijih” profesionalnih angažmana. Govoreći o plasmanu reprezentacije Bosne i Hercegovine na SP-u, istaknuo je kako je taj uspjeh imao posebno značenje za zemlju. “Bosna i Hercegovina je odlaskom na Svjetsko prvenstvo ponovno dobila osjećaj svrhe. U javnosti se tada nakratko vratila ona ljudska dimenzija koja inače dolazi do izražaja tek u izvanrednim situacijama, poput prirodnih katastrofa i velikih tragedija,” rekao je.

Njegov nastup izazvao je niz reakcija gledatelja, a društvene mreže bile su ispunjene komentarima na tu izjavu. Dio publike smatra da je pretjerao ili ga je pogrešno interpretirao, dok su drugi pohvalili njegovu perspektivu i način razmišljanja. Komentari su se kretali od toga da je “ljudska dimenzija uvijek postojala, samo se različito vidi u javnosti”, preko onih koji su isticali da “neki ne razumiju što želi reći, ali da ima poantu”, pa do oštrijih kritika i podrške. Bilo je i onih koji su poručili da je “priča o smislu postojanja države pretjerana”, dok su drugi naglašavali da “ljudi mogu normalno funkcionirati zajedno, ali ih politika i podjele udaljavaju”. Pojedini gledatelji izrazili su i otvoreno oduševljenje njegovim istupom, uz poruke podrške i pohvale. “Ljudska dimenzija je uvijek pobijedila”, “Odličan čovjek”, “Čuj smisao svog postojanja! Koje laprdanje”, “Bosna je opet našla način da postoji...”, “Lupaju gluposti. Nemam riječi, kakvi su ovo fakulteti” i “Svaka ti čast ljudino”, nizali su razne komentare gledatelji ove emisije na HRT-u.

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Prema njegovom tumačenju, sportski uspjesi reprezentacije mogu privremeno ojačati društvenu koheziju u zemlji. Smatra da su suvremeni način života i komunikacija putem aplikacija oslabili izravne međuljudske odnose, dok su političke i nacionalne podjele dodatno produbile razlike u Bosna i Hercegovina. Upravo zato, zaključuje, uspjeh reprezentacije vidi kao rijedak trenutak zajedništva koji uspijeva povezati ljude unatoč razlikama.