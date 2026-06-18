FOTO Dok je Joško Gvardiol igrao protiv Engleske, ovako se njegova Lu pripremala za navijanje u Zagrebu

Lu Mastrović, djevojka našeg nogometnog reprezentativca Joška Gvardiola, sinoć nije bila u Dallasu na prvoj utakmici koju je naša nogometna reprezentacija igrala na ovom Svjetskom prvenstvu. Jedna objava na Instagramu otkrila je što je Lu radila uoči same utakmice koju smo igrali protiv Engleske i koju smo na kraju, nažalost, izgubili. Zagrebačka frizerka Teuta Mesaroš objavila je na svom profilu fotografiju na kojoj Lu pozira s novom frizurom i u opisu je napisala: "Evo Lu, sad tek možeš navijati". Ljubavna priča lijepe studentice Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i stopera Manchester Cityja prvi je put privukla pozornost javnosti na Badnjak prošle godine. Par je tada viđen u jednom od popularnih zagrebačkih kafića u Bogovićevoj ulici, gdje su ih prolaznici zatekli u prisnom i romantičnom druženju.

Fotografije njihovog zagrljaja ubrzo su potaknule nagađanja o vezi, a prema tvrdnjama bliskih izvora, zajedno su bili već nekoliko mjeseci prije nego što je njihova romansa dospjela u javnost. Za njihovu ljubav navodno su tada znali samo članovi obitelji i najbliži prijatelji. Tijekom šetnje i druženja u centru Zagreba među njima se mogla primijetiti posebna bliskost. Gvardiol je u jednom trenutku kupio buket ruža te jednu poklonio svojoj odabranici, dok je preostale cvjetove podijelio djevojkama iz društva, što je izazvalo oduševljenje okupljenih.

Foto: Instagram

Njegova partnerica Lu Mastrović odrasla je u obrazovanoj obitelji koja njeguje sportski način života, a od najranijih dana razvijala je disciplinu, radne navike i ljubav prema sportu. Joško Gvardiol o svom privatnom životu rijetko govori javno, no u emisiji "Knjaz kod vatrenih" otkrio je ponešto o svojim pogledima na ljubav i veze. Tada je rekao kako mu boja kose nije presudna, dok posebno primjećuje plave oči te preferira djevojke niže od sebe. Istaknuo je i kako vjeruje u brak, obiteljsku stabilnost i dugoročnu povezanost. Prema njegovim riječima, ne postoji određeni "tip žene", već osoba koju voli i koja uzvraća ljubav, naglašavajući da su mu od prolaznih avantura puno važniji odanost, povjerenje i ozbiljan odnos.