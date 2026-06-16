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POČIVALA U MIRU

U 77. godini preminula je glumica iz slavne serije, obitelj i obožavatelji se opraštaju

Foto: Profimedia
VL
Autor
Vecernji.hr
16.06.2026.
u 09:09

U objavi na Facebooku obitelj je istaknula kako iza nje ostaje snažno nasljeđe kreativnosti, humora i životne radosti koju je dijelila s najbližima.

Anne Schedeen, glumica najpoznatija po ulozi Kate Tanner u popularnoj humorističnoj seriji 80-ih ALF, preminula je u 77. godini. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj, navodeći kako je glumica preminula mirno, dok uzrok smrti nije objavljen. U objavi na Facebooku obitelj je istaknula kako iza nje ostaje snažno nasljeđe kreativnosti, humora i životne radosti koju je dijelila s najbližima. Opisali su je kao osobu koja je voljela male pse, uživala u kupovini u second-hand trgovinama, cijenila dobru priču te imala, kako su naveli, izražen stav prema Donaldu Trumpu. “Shrvani smo njezinim odlaskom. Neizmjerno smo je voljeli, kao i svi koji su je poznavali”, poručili su. Dodali su i kako je “bila prava sila” te da je teško zamisliti život bez nje. Prisjetili su se njezinih riječi: “Uvijek sam s vama”, naglasivši kako ona i dalje živi kroz uspomene, umjetnički rad i sve ono što je stvarala – od nakita i slika do skulptura i kostima. Na kraju su je simbolično počastili riječima da joj se “nazdravi jednom margaritom”.

Rođena 1949. godine kao Luanne Ruth Schedeen u Portlandu, glumu je započela učiti u Portland Civic Theatreu, a kasnije je karijeru nastavila u New Yorku i Los Angelesu. Proboj u karijeri ostvarila je 1986. godine kada je dobila ulogu Kate Tanner, majke obitelji u seriji ALF, u kojoj se prati život obitelji koja udomljuje izvanzemaljca koji se sruši u njihovu garažu. U jednom ranijem intervjuu prisjetila se svojih početaka, navodeći kako je snimila brojne pilot-epizode prije ove serije, no da nijedna nije ostvarila veći uspjeh. “Ova serija je stvarno uspjela. Postala je hit. Bilo je jako zabavno,” izjavila je 2015. godine.

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Serija se emitirala četiri sezone, sve do 1990. godine, a uz Schedeen su glumili i Paul Fusco (glas ALF-a), Max Wright, Andrea Elson i Benji Gregory. Wright je preminuo 2019., a Gregory 2024. godine. Anne Schedeen iza sebe je ostavila supruga Christophera Barretta, s kojim je bila u braku 55 godina, kćer Taylor Barrett, širu obitelj te udomljene pse Rooa i Reda. Obitelj je zamolila da se umjesto cvijeća donacije upute organizaciji Habitat for Humanity, koju je glumica posebno podržavala tijekom života.

*Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
smrt glumica serija ALF showbiz Anne Schedeen

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Pitanje je glasilo: "Teoretski, koji je minimalan broj udaraca s kojima tenisač može osvojiti jedan set?". Ponuđeni odgovori bili su dvanaest, dvadeset četiri, trideset šest i četrdeset osam. Kennedy je razmišljao logikom da su za osvajanje gema potrebna četiri poena, a za set šest gemova, pa je njegova naizgled ispravna računica (6 x 4) dala rezultat 24. Uvjeren u svoj odgovor, odabrao je opciju B, a voditelj je nakon dramatične stanke potvrdio da je odgovor točan.

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