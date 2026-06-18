Evo kako je Mladen Grdović komentirao suđenje na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Užas svita'

Poznati pjevač i veliki navijač vatrenih, Mladen Grdović, burno je na društvenim mrežama popratio sinoćnji poraz Hrvatske od Engleske rezultatom 4:2. Zadarski slavuj, čije su pjesme poput "Nije u šoldima sve" postale neslužbene himne slavlja reprezentacije, uoči utakmice stao je u obranu izbornika Zlatka Dalića i kapetana Luke Modrića. "Govorite protiv Reprezentacije, protiv Daliča , luke legende... Koo nama valja. Dođite na Ribu u Zadar", poručio je kritičarima u svom stilu. U naletu optimizma prisjetio se i legendarne pobjede nad Engleskom iz 2018. godine, podijelivši snimku tadašnjeg slavlja uz srčan komentar: "IBit če sve ok. Ni u starom Ratu.. Engezi nas nisu Dobili", čime je pokazao da bezrezervno vjeruje u vatrene.
Međutim, kako je utakmica odmicala, a rezultat se kretao u neželjenom smjeru, Grdovićev se ton drastično promijenio. Svoje je veliko nezadovoljstvo usmjerio prema sudačkoj ekipi, ne birajući riječi. "Volimo vas . I da izgubimo mi idemo dalje. Sami neznam koje ove Sudce posližija . UŽAS", napisao je tijekom susreta, istovremeno dajući podršku igračima, ali i jasno upirući prstom u, po njegovu mišljenju, glavne krivce za nepovoljan razvoj događaja.
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Nakon što je utakmica završena porazom Hrvatske 4:2, njegov konačni zaključak na utakmicu bio je oštar i direktan: "Kako nas Kradu. UŽAS SVITA". Hrvatska nogometna reprezentacija sljedeću utakmicu igra 24. lipnja protiv Paname u Torontu, dok će natjecanje po skupinama zaključiti 27. lipnja protiv reprezentacije Gane u Philadelphiji.