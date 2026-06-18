U 2025., obljetničkoj godini Hrvatskog društva skladatelja, služba ZAMP ostvarila je rekordne rezultate u ključnim područjima svoga djelovanja: od ukupno ostvarenih prihoda od autorskih prava i iznosa namijenjenog raspodjeli autorima i nositeljima prava, do rasta broja licenci za koncertne aktivnosti, digitalnih prihoda, međunarodne razmjene, broja članova i ukupnog opsega korištenja glazbe.

Služba ZAMP tijekom prošle godine ostvarila je za glazbene autore iz Hrvatske i svijeta prihod od 32.716.208,49 eura, što je porast od gotovo 4 milijuna eura, odnosno 13% u odnosu na prethodnu godinu. Tako je ostvaren rekordan prihod i, posljedično, rekordna isplata od autorskih prava za više od 15 tisuća autora i nositelja prava koje izravno zastupa HDS ZAMP te više od 150 tisuća inozemnih nositelja prava zastupanih putem partnerskih autorskih društava.

Evo koliko je glazbenih rekorda srušeno 2025. godini: HDS ZAMP predstavio Godišnje izvješće

Godišnje izvješće s financijskim i programskim detaljima rada HDS-a i službe ZAMP danas su na konferenciji za medije u Zagrebu predstavili predsjednik HDS-a Miro Buljan, glavni tajnik HDS-a Antun Tomislav Šaban i glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec.

Rast ukupnih prihoda od kolektivno ostvarivanih prava temelji se na stabilnom i poboljšanom poslovanju svih kategorija korisnika glazbe, osobito u segmentu javnog priopćavanja, iz kojeg dolazi 77,2 % ukupnih prihoda. Rekordni online prihodi, ostvareni od streaming i video servisa na zahtjev te platformi s korisnički generiranim sadržajem, dosegnuli su 15 % ukupnih prihoda. Prihodi domaćih autora iz inozemstva čine udio od 5,7 %, a prihodi od tzv. mehaničkih prava, odnosno od prodaje nosača zvuka i srodnih oblika korištenja, zadržali su uobičajeni udio od oko 1 %.

“Glazba je duboko utkana u sve pore našeg života. Teško je zamisliti svijet bez nje jer nas nadahnjuje, povezuje i oplemenjuje. No da bi autori mogli živjeti od svog rada, potreban je sustav koji štiti njihova prava i ljudi koji taj sustav svakodnevno grade i održavaju. Upravo u tome vidim najveću vrijednost i snagu HDS ZAMP-a”, rekao je predsjednik Društva i jedan od top autora već niz godina, Miro Buljan.

Najveći iznos prihoda unutar kategorije prava javnog priopćavanja dolazi od glazbenih događanja uživo – koncerata i priredbi. Služba ZAMP u Hrvatskoj je u 2025. godini evidentirala i obradila ukupno 46.915 glazbenih događanja. To je 11,66 % više nego 2024. godine, odnosno prosječno 128,5 glazbenih događanja dnevno. Najveći dio činile su zabavne priredbe s 32.507 događanja i rastom od 9,76 % u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj koncerata zabavne glazbe iznosio 11.477, uz snažan rast od 19,25 %. U Hrvatskoj se 2025. održavao prosječno 31 koncert zabavne glazbe dnevno. Održan je i ukupno 2.931 koncert ozbiljne glazbe (8 dnevno u prosjeku), što predstavlja rast od 5,58 % u odnosu na prethodnu godinu.ž

“Godina 2025. za Hrvatsko društvo skladatelja bila je godina za pamćenje. Proslavili smo 80 godina djelovanja, a ta se slavljenička nit provlačila kroz brojne projekte, programe i aktivnosti tijekom cijele godine, kulminirajući velikom obljetničkom proslavom. Posebno nas veseli što je taj jubilej obilježen i rekordnim poslovnim rezultatima, koji potvrđuju snagu autorskog stvaralaštva i sustava koji ga podupire”, istaknuo je Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik HDS-a.

Foto: Samir Cerić Kovačević

Tijekom 2025. HDS ZAMP-u je punomoć za ostvarivanje prava dalo čak 648 novih članova – autora i nositelja prava, a više od 15.000 članova prijavilo je 13.988 novih glazbenih djela. Sve su to novi rekordi koji potvrđuju vitalnost domaće glazbene scene i kontinuirani rast autorskog stvaralaštva.

Izvješće donosi i pregled glazbene godine kroz najuspješnije autore, djela i repertoare: autore s najvećim prihodima od autorskih prava, najuspješnije pjesme na streaming servisima, najemitiranije skladbe na radiju i televiziji, najzastupljenije autore na digitalnim servisima te druge ključne pokazatelje.

“Ovi rezultati prije svega odražavaju stabilnost sustava i predan rad naših zaposlenika. Istodobno, oni su i pokazatelj razvoja hrvatske glazbene scene, koja posljednjih godina raste zahvaljujući povoljnim gospodarskim okolnostima, snažnoj koncertnoj aktivnosti i turističkom sektoru. Brojke jasno pokazuju da publika traži glazbene sadržaje te da hrvatski autori i glazbenici imaju kvalitetu koja na tu potražnju uspješno odgovara”, naveo je glavni direktor HDS ZAMP-a Nenad Marčec.

Izvješće istodobno pruža širu sliku rada HDS ZAMP-a u dinamičnom glazbenom tržištu: bilježi rast povjerenja autora u sustav ostvarivanja prava, jačanje licenciranja, sve veći značaj digitalnih prava, nastavak snažnog rasta glazbenih događanja uživo te važnost ulaganja u moderne alate za praćenje, obradu i raspodjelu autorskih naknada.

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U godini u kojoj digitalna upotreba glazbe i razvoj umjetne inteligencije snažno mijenjaju glazbeno tržište, HDS ZAMP nastavlja ulagati u učinkovitije sustave obrade podataka, praćenja korištenja glazbe i pravodobne raspodjele autorskih naknada, uz istodobno javno zagovaranje zaštite autora u novim tehnološkim okolnostima.

Press konferenciju glazbenim je nastupima uveličala mlada violončelistica Hana Rabadan, dobitnica Nagrade Papandopulo. Njezine izvedbe unijele su posebnu atmosferu u program te publici predstavile talent mlade umjetnice koja već ostvaruje zapažene uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Cjelokupno izvješće dostupno je putem službene web stranice HDS ZAMP-a.