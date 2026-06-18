Grmoja kreće putem koji je utabao Putin, a učvrstio Orbán

Velika buka ponovno se digla oko jednog kulturnog događaja: ovoga puta radi se o predstavi izvedenoj na međunarodnom Festivalu uličnih čarobnjaka (FUČ), koji se sredinom lipnja održava u općini Tar-Vabriga, a čiji su inserti prikazani na društvenim mrežama saborskog zastupnika Nikole Grmoje. "Skandalozne snimke stižu iz Istre. U sklopu uličnog festivala, koji je financirala TZ Tar-Vabriga, prikazana je predstava koja je promovirana kao predstava za obitelj, a na njoj su se mogle vidjeti simulacije seksualnih radnji, umjetna spolovila i različiti sadržaji potpuno neprimjereni djeci koja su prisustvovala predstavi i koja su bila pozvana na nju. Postavljam jednostavno pitanje: zašto se ovakvi sadržaji financiraju javnim novcem?", upitao je Grmoja u videu te najavio kako će Most tražiti strožu zakonsku regulaciju takvih sadržaja.
Dok predstavu (kao i sam Grmoja) nismo gledali, pa o njoj na temelju tri klipa ne možemo suditi, njegova politička retorika relevantna je i aktualna tema jer je na tragu nečega što smo već vidjeli u zemljama poput susjedne Mađarske
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