Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Vatreni, glavu gore, ništa nije gotovo! Hrvatska još ima veliku priliku proći skupinu
Piše se o skandalu na utakmici Hrvatske i Engleske: 'Apsurdno, tamo su stajale starije gospođe'
VELIKA FOTOGALERIJA Nervoza, nada i na kraju tuga: Pogledajte lica hrvatskih navijača koji su proživjeli dramu u Dallasu
Kalkulacije za osminu finala nakon pobjede Gane: Što Vatrenima sada treba za prolazak skupine
Milena Zajović
Autor
Milena Zajović

Grmoja kreće putem koji je utabao Putin, a učvrstio Orbán

18.06.2026. u 10:43

Dok predstavu (kao i sam Grmoja) nismo gledali, pa o njoj na temelju tri klipa ne možemo suditi, njegova politička retorika relevantna je i aktualna tema jer je na tragu nečega što smo već vidjeli u zemljama poput susjedne Mađarske

Velika buka ponovno se digla oko jednog kulturnog događaja: ovoga puta radi se o predstavi izvedenoj na međunarodnom Festivalu uličnih čarobnjaka (FUČ), koji se sredinom lipnja održava u općini Tar-Vabriga, a čiji su inserti prikazani na društvenim mrežama saborskog zastupnika Nikole Grmoje. "Skandalozne snimke stižu iz Istre. U sklopu uličnog festivala, koji je financirala TZ Tar-Vabriga, prikazana je predstava koja je promovirana kao predstava za obitelj, a na njoj su se mogle vidjeti simulacije seksualnih radnji, umjetna spolovila i različiti sadržaji potpuno neprimjereni djeci koja su prisustvovala predstavi i koja su bila pozvana na nju. Postavljam jednostavno pitanje: zašto se ovakvi sadržaji financiraju javnim novcem?", upitao je Grmoja u videu te najavio kako će Most tražiti strožu zakonsku regulaciju takvih sadržaja.

Ključne riječi
Mađarska Most Nikola Grmoja LGBT

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!