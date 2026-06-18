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POVRATAK U PROŠLOST

FOTO Naš ministar uoči utakmice vatrenih podijelio fotku iz mladosti: Pojavio se i u spotu za navijačku pjesmu

Zagreb: Svečanost povodom obilježavnja 100 godina Hrvatske radiotelevizije
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
18.06.2026.
u 12:33

Ministar poljoprivrede David Vlajčić objavom fotografije iz mladosti poslao je snažnu poruku vatrenima, prisjetivši se dana kada je bio samo strastveni dječak i navijač

U jeku navijačke euforije koja je zahvatila zemlju, ministar poljoprivrede David Vlajčić je na dan važne utakmice Hrvatske protiv Engleske podijelio osobnu uspomenu. Objavio je staru fotografiju na kojoj kao dječak ponosno pozira u dresu legendarnog vratara reprezentacije, Dražena Ladića, uz emotivnu poruku.

"Od ove fotografije prošlo je (ne smijem ni misliti koliko) mnogo godina. Ja u svom dresu Dražena Ladića, po kojem su me i ptice na grani znale koliko sam ga iznosio", napisao je Vlajčić, istaknuvši kako se život u međuvremenu promijenio zbog poslova i obaveza, no osjećaji prema domovini i reprezentaciji ostaju vječni.

Svoju je objavu zaključio snažnom porukom zajedništva i vjere, koja je dirnula mnoge. "Kad igra Hrvatska, opet si onaj isti klinac koji vjeruje da je sve moguće. Opet te pogodi isti ponos kad vidiš hrvatski grb na terenu. Znaš da večeras svi Hrvati dišu kao jedno", poručio je ministar, poželjevši sreću vatrenima uz riječi: "Uz vas i u pobjedi i u porazu." Njegova objava naišla je na pozitivan odjek, a pratitelji su u komentarima podijelili i vlastite navijačke uspomene.

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Vlajčićeva strastvena podrška reprezentaciji nije iznenađenje. Prije ulaska u Vladu, pojavio se u spotu navijačke grupe Zaprešić Boys za pjesmu "Neopisivo", gdje je na Vukovarskom vodotornju držao baklju odjeven u majicu s natpisom "Mi Hrvati". Ova gesta, kao i najnovija objava, potvrđuju njegovu duboku povezanost s navijačkom kulturom i nacionalnim ponosom koji ona simbolizira.

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Ključne riječi
David Vlajčić ministar poljoprivrede Hrvatska svjetsko prvenstvo showbiz

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