VIDEO 'Zovi policiju': Bivša vlasnica mu 5 godina obilazi dvorište, a sada je otišla korak dalje, evo što je napravila

Korisnik TikToka poznat kao VoiceAndVigor podijelio je sa svojim pratiteljima nevjerojatnu priču koja balansira između humora i čistog ometanja posjeda. U videu, koji započinje u svojoj garaži, objašnjava kako već pet godina živi u kući čija se bivša vlasnica jednostavno ne može pomiriti s tim da vrt više nije njezin.

Prema njegovim riječima, žena redovito dolazi provjeravati stanje biljaka, a čak mu je i kucala na vrata kako bi ga upozorila da ih ne zalijeva dovoljno. Iako je njezino ponašanje bilo neobično, nije ga previše zabrinjavalo sve do nedavno. Tog jutra, priča on, vidio ju je u dvorištu s malom lopaticom. Pretpostavio je da samo plijevi ili uređuje zemlju, no istina je bila mnogo bizarnija. Kamera se zatim okreće prema vrtu i prikazuje urednu gredicu s jednom očitom prazninom - rupom u zemlji gdje je do maloprije bila biljka. "Nema je... Uzela je jednu!" govori autor snimke u šoku, smijući se u nevjerici i pitajući se što bi uopće trebao učiniti povodom "krađe biljke".

Video je u kratkom roku prikupio više od 3,6 milijuna pregleda i izazvao lavinu reakcija. Gledatelji su bili podijeljeni između šale i ozbiljnih savjeta. "Sad imaš nešto protiv nje", našalio se jedan korisnik, aludirajući na englesku frazu "to have dirt on someone". Drugi je dodao: "Bilo kakve optužbe za krađu neće proći jer je dokaz očito podmetnut".

Ipak, mnogi su situaciju shvatili ozbiljnije. "Zovi policiju i prijavi je za ometanje posjeda", "Zabrana prilaska će to odmah zaustaviti", samo su neki od komentara koji su autora pozivali na akciju. Jedna je korisnica sažela dilemu mnogih ljubitelja biljaka: "Kao ljubiteljica biljaka, potpuno je razumijem, ali trebala ih je iskopati prije nego što je predala kuću".

*uz pomoć AI-a