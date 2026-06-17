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The Agency 2

Serija s Richardom Gereom i Michaelom Fassbinderom sada nudi daleko više i to sve odjednom

Autor
Zoran Vitas
17.06.2026.
u 07:11

Ove nedjelje će biti raspoloživa cijela druga sezona špijunske serije The Agency u kojoj glumi legendarni Richard Gere uz još nekoliko iznimnih glumaca, Michaelom Fassbinderom u glavnoj ulozi, a onda i Jeffreyjem Wrightom i Dominicom Westom

The Agency 2, SkyShowtime
Puno se očekivalo od prve sezone u kojoj je svoju ulogu na malim ekranima trebao ostvariti jedan Richard Gere. Uz njega Michael Fassbinder. I dobilo se dosta, ali ne onoliko koliko bi se očekivalo od priče na koju su pristala dva takva imena. Špijunska priča koju bi se moglo svrstati među one s klasičnim motivima obilovala je likovima koji su često nosili samo svoje konspirativne nadimke što je i trebalo pohvatati. Bez obzira na kompleksnost na razumijevanje koje je zapravo i potrošena prva sezona, gledanost je bila rekordna za Paramountove streamere. I vidljivo je već iz te prve sezone bilo kako ta velika produkcija računa dugoročno na ovu seriju. Iz druge sezone to se i vidi. Pretpremijerno smo pogledali prve dvije epizode druge sezone i čini nam se kako one opravdavaju preporuku da se serija pogleda od početka, a da je ne propuste oni koji je do sada nisu gledali. Jer, radnja se sada prilično ubrzava, a sve veze iz prve sezone dobivaju svoj puni smisao. Naravno, i Fassbinderov Martian razapet između službe CIA-i i zaštite svoje zarobljene supruge što podrazumijeva rad za britanski MI6, spada u to. Sve je za seriju ispalo dosta sretno jer scenarij u kojemu Amer Britancu više ne vjeruje i obrnuto, gledamo danas i u stvarnosti. I dalje je The Agency priča o lojalnosti i moralu, kao što je i priča o svijetu koji odolijeva bilo kakvim promjenama oko sebe. I taj svijet obavještajstva, ponajprije onog velikih ali i starih sila, može nekim svojim potezom i dalje utjecati na sudbine zemalja i naroda. Martian, Fassbinderov glavni lik, vrlo plastično pokazuje što se mora predati da bi se preživjelo u takvom svijetu, pa i spajati dva života kako bi se sakrila osnovna dvojba koju on nosi i u drugoj sezoni, je li izdajnik ili je heroj. Neki će reći kako serija nikada ne bi privukla toliko pozornosti da nema takvu glumačku postavu u kojoj su još i Jeffrey Wright te Dominic West, no takve rasprave izlišne su, za razinu dijaloga i napetosti koje se traži da likovi očituju, i morate imati vrhunsku postavu. Jasno je da takva imena svoje uloge igraju praktično savršeno, Fassbinder, kako se može pročitati, i s visokim motivom obzirom da ga je serija iznimno zainteresirala. Prva je sezona emitirana u tjednom ritmu, dok će deset epizoda koliko čini drugu biti raspoloživo odmah u nedjelju na platformama povezanim s Paramountom. Tako je The Agency serija savršena za bingeanje u ovom varljivom ljetu u kojem svjetskih intriga ne nedostaje, a onda barem da ih gledamo u izvedbi grupe omiljenih glumaca. Računamo na dodatnu gledanost druge sezo

ne.

Ključne riječi
bingeanje The Agency

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Pitanje je glasilo: "Teoretski, koji je minimalan broj udaraca s kojima tenisač može osvojiti jedan set?". Ponuđeni odgovori bili su dvanaest, dvadeset četiri, trideset šest i četrdeset osam. Kennedy je razmišljao logikom da su za osvajanje gema potrebna četiri poena, a za set šest gemova, pa je njegova naizgled ispravna računica (6 x 4) dala rezultat 24. Uvjeren u svoj odgovor, odabrao je opciju B, a voditelj je nakon dramatične stanke potvrdio da je odgovor točan.

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