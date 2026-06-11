Doista lijep komad televizijske umjetnosti

Trio, SkyShowtime

Iz Švedske dolazi intrigantna serija kakve su doista rijetkost u sadašnjem prostoru streamera i televizije. “Trio” je serija koja se čini okrenutom prije svega mlađoj publici, no zaista se radi o seriji univerzalne tematike, priči u kojoj se mogu pronaći sve dobne generacije. Troje mladih početkom stoljeća u Stockholmu, Thora, August i Hugo, u svojem odnosu otkrivaju mnoge tajne vlastitih osobnosti, ljubavi, seksa, ali i pitanja koja osobni odnosi podrazumijevaju. Dakako i odluke koje svatko u nekom trenutku mora donijeti, a ovo troje mladih na početku svojih 20-ih godina donosili su ih jako rano. Stockholm tih godina bio je jedno vrlo zanimljivo mjesto sjevera Europe. Nakon dot-com sloma burzi od tog se kraha oporavljao i Stari kontinent, pa tako i švedska metropola čiji su se oci domnijevali izmisliti neki novi brending za svoj grad. I tako je Stockholm proglašen Glavnim gradom Skandinavije, nastajale su ekološki svjesne četvrti, da bi cijela kriza nekako završila tragičnom smrću Anne Lindh, tadašnje ministrice vanjskih poslova. U dot-com slomu stradale su i telekom kompanije, no pametni su telefoni već tada bili praktično neodvojivi dio života mladih. Tako je u ovoj seriji, no ona nas podsjeća kako je bilo društvenog, pa i inog, života i bez društvenih mreža. Roman Johanne Hedman, prema kojem je serija snimljena, napisan je relativno nedavno, pa nam se i zato čini da je upravo to bila jedna od njegovih namjera. Ljubav, emocija, prijateljstvo, živi odnosi, naravno i oni seksualni, fokus prikazan na način koji je danas gotovo nemoguć, klasično, kao da se radi o nekoj suvremenoj inačici “Romea i Julije”. S iznimkom da su glavni likovi oblikovani i bez osvrtanja na imovinsko stanje, novac kao da ih i ne zanima, sve izgleda kao idealan život mladih. Sve dok ne dođe vrijeme za teške odluke, za spajanja ili rastanke, odlaske ili ostanke. Serijom doista zanimljivijom čine i vremenski pomaci od 20 godina, pa tako glavne likove upoznajemo kao mladež, a onda i kao odrasle osobe no koje je ovaj odnos zauvijek obilježio. Glumačka ekipa većinom se oslanja na kazalište, Nina Zanjani, iranskošvedska glumica, prije svega radi u kazalištu, Rebecki Harper je to praktično prva uloga ispred kamera, i Sethu Manteusu ovo je jedna od prvih uloga pred kamerama, ali je August Wittgenstein već priznat glumac s ulogom i u “Kruni” i serijskoj ekranizaciji kultnog “Das Boota”, dok je Felix Sandman u Skandinaviji doista velika zvijezda koja je počela kao dio boy banda da bi pjevačku karijeru nastavio samostalno ubilježivši i 200 milijuna streamanja, a onda nastupao u uspjeloj Netflixovoj seriji “Quicksand”. “Trio” je doista lijepi komad televizijske

umjetnosti.