Isti gosti kao u HNL-u i u Ligi prvaka ili pak oni koje, kada ih vidimo, imamo dojam da gledamo prvenstvo 2010. godine

Naš mali, HTV 1, tri ruže

Dan kada nam se uvijek pojavi suza u kutu očiju ili se naježimo je 7. lipnja, datum najveće tragedije u povijesti hrvatskog sporta - dan kada je otišao naš najveći košarkaš Dražen Petrović, puno prerano i na vrhuncu snage. Ove godine možda suzu nisam pustio točnu u nedjelju kada je bila obljetnica nego dan kasnije kada je na HTV-u pušten dokumentarac o Draženu "Naš mali" redateljice Ivane Guberine, koja je ovdje i direktorica fotografije. O Draženu Petroviću posljednjih godina imamo kazališnu predstavu, nekoliko knjiga, pa i igrani film koji smo mogli gledati u kinima i na Netflixu, a u ovom dokumentarcu na dirljiv način možemo vidjeti tu nevjerojatnu vezu Dražena, njegovog rodnog Šibenika i navijača koji su Baldekin tih 80-ih učinili najluđim mjestom na planeti. Redateljica Guberina je zbilja efektno i toplo pokazala što je Dražen značio sugrađanima, kako su se na jedinstven način spojili poseban igrač i isti takav grad. Svi ti navijači i Šibenčani zaslužili su da se i njih zabilježi, a ne da ih se brzo preskoči kao u sličnim uradcima. Cibona, NBA karijera i uspjeh s reprezentacijom zauzimaju manji dio nego Šibenik i Šibenka i kontroverzna utakmica za prvaka Jugoslavije, ali to u ovom dokumentarcu nimalo ne smeta, naprotiv.

Divlje pčele, RTL, jedna ruža

Spušten je zastor na prvu sezonu televizijskog fenomena koji je mjesecima gledatelje držao prikovane uz male ekrane. Finale serije "Divlje pčele" donijelo je sve ono što je publika i očekivala - suze, šokove i preokrete - ali je ključna pitanja ostavilo otvorenima, pripremivši teren za još dramatičniji nastavak. U središtu zbivanja bila je sudska drama i suđenje godine Katarini Runje, čija je sudbina i dalje neizvjesna. Otvoreni završeci, od Katarinine presude do Ivičinog potezanja obarača u najavi za drugu sezonu, podijelili su publiku. Dok su jedni izražavali frustraciju jer se "ništa nije riješilo", brojni su komentari i dojmovi zaintrigiranih gledatelja pokazali tugu zbog pauze i nestrpljenje. Uspjeh "Divljih pčela" leži upravo u toj slojevitosti. Tijekom 150 epizoda Vrilo je postalo mjesto u kojem ljubav nikada nije bila bez posljedica, obitelji bez tajni, a prošlost se uvijek vraćala kada su likovi mislili da su je se riješili. Serija je uspjela jer njezini likovi nisu bili savršeni, već stvarni. Što se tiče tih "cliffhangera", nisu bili neumjesni ni pretjerani, pa sjetimo se samo jedne od najvećih serija svih vremena, bar do njenog neslavnog završetka, "Igre prijestolja", uvijek je završavala smrtima ili uskrsnućima ili razdobljima pred velike bitke od kojih smo očekivali razrješenja.

SP 2026 i Americana, HRT 2, tri kaktusa

Počelo je dugoočekivano Svjetsko nogometno prvenstvo koje se održava u Meksiku, SAD-u i Kanadi, krenule su utakmice, ali većinom u gluho doba noći. Iako imaju velebne stadione koji svi odreda mogu biti zatvorenog krova, Amerikanci nisu baš previše mislili na Europljane i praćenje utakmica uživo pa ih puno ima u 1, 3, i u 4 u noći po našem lokalnom vremenu. Osim što su FIFA i njezin predsjednik Gianni Infantino pokazali veliku lakomost pa su cijene ulaznica dosegnule dosad neslućene visine, ova organizacija nam je uvela i četvrtine u nogomet, ali onako perfidno i poskrivećki. Tobože pod opravdanjem velikih vrućina i vlage, na ovom prvenstvu imamo tzv. odmore za hidrataciju kako bi se olakšalo igračima, i to točno na polovici svakog poluvremena. No te odmore za hidrataciju imamo i na utakmicama gdje je temperatura 27 stupnjeva, kao i kada su pod zatvorenim krovovima. Naravno da su delegati i suci već snimljeni kako na tabletu gledaju jesu li u tv prijenosu završile reklame kako bi se moglo nastaviti s utakmicom. A taj dojam i gorak okus u ustima na žalost ne popravljaju ni emisije u studiju HRT-a pod voditeljskom palicom Marka Šapita i Valentine Miletić. Studijska emisija "Americana" napravljena je kao da je zadatak bio "nemojte da ljudi primijete da je završio HNL i Liga prvaka pa se nemojte mučiti da išta novo i imalo uzbudljivo uvedete". Isti gosti kao u HNL-u i u Ligi prvaka ili pak oni koje, kada ih vidimo, imamo dojam da gledamo prvenstvo 2010. Nevjerojatno je da HRT ne uspijeva angažirati makar jednog reprezentativca iz čitave plejade njih koji su žarili palili turnirima u zadnja tri desetljeća. Namjerno ovaj put neću spominjati konkurenciju HTV-a i nabrajati što bi oni smislili, pa sjetimo se samo što je samo HTV u sličnim prigodama imao: Ćirohita, glasanje za gol dana, studijsku publiku, skečeve u stilu Knjaza, fenomenalne putopisne priloge Martine Validžić... 2026. samo govorancija bez ikakvih holograma, a niti sustav Libero ne koriste. Već sam pomislio da su im i to ukinuli, da bi me šokirali upotrijebivši ga dva ili tri dana poslije da pokažu kako je strijelcu Katara ukinut gol. Pa dajte, barem koristite taj Libero nakon utakmica, vrtite nam poteze dana, ili bolje rečeno prošle noći. Glupo je sve čuvati i angažirati se samo oko utakmice Hrvatske, a i to nam tek predstoji da vidimo hoće li uvesti ikakve novosti ili nastavljamo u ovom HNL stilu.