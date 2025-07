Super Silva oporavlja se od brutalnog napada bejzbol palicama: 'I dalje mi prijete, bojim se za svoj život'

Početak 2025. godine za bivšu etno-pop pjevačicu Silviju Mišanović (45), poznatiju kao Super Silva, pretvorio se u noćnu moru. Dok se jedne večeri oko ponoći pješice vraćala kući iz teretane, u parku ispred njezine zgrade u Zagrebu doživjela je brutalan napad. Kako je ispričala, trojica muškaraca prišla su joj s leđa, zgrabila je za kosu i srušila na pod. Uslijedilo je divljačko premlaćivanje bejzbol palicama i nogama, koje je za nju, kako kaže, trajalo čitavu vječnost. Posljedice su stravične: teške ozljede kuka, zdjelice i pubične kosti, unutarnja krvarenja te noge koje su od udaraca bile gotovo potpuno crne. Iako su joj liječnici u bolnici predlagali operaciju, Silva je na vlastiti rizik odbila hospitalizaciju.

Iako fizičke rane polako zacjeljuju, psihičke posljedice napada i dalje su duboko prisutne. Super Silva živi u neprestanom strahu za vlastiti život, tvrdeći da prijetnje nisu prestale. "U velikom sam strahu, oni mi i dalje prijete, govore da odustanem od postupka, šalju mi ljude, ne znam kome se mogu obratiti. Strah me da će me ubiti, živim pod velikim stresom", povjerila se vidno uznemirena za Net.hr. Osjećaj bespomoćnosti dodatno pojačava činjenica da su napadači još uvijek na slobodi. Izlazak u javnost s pričom bio je, kaže, pokušaj da se zaštiti, nadajući se da se sada, kada svi znaju što se dogodilo, neće osjećati kao "pokretna meta". Ipak, mir je daleko, a svaki dan donosi novu dozu neizvjesnosti.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

Ono što cijelu situaciju čini još bizarnijom jest tvrdnja Silvije Mišanović da ona, ali i policija, točno znaju tko stoji iza napada. Prema njezinim riječima, ne radi se o nepoznatim razbojnicima, već o bivšim susjedima s kojima je godinama u sukobu. "Živjela sam u zgradi gdje žive napadači koji su vršili pritisak na mene da se iselim. Sad ti isti ljudi posjeduju cijelu zgradu. Od tad ne prestaju problemi", objasnila je motive koji sežu godinama u prošlost. Tvrdi da je ovo već treći fizički napad koji je doživjela od istih osoba, a prethodni se dogodio krajem prošle godine u širem centru Zagreba, kada je također završila u bolnici s teškim ozljedama.

Njezina najveća frustracija proizlazi iz osjećaja da je sustav zakazao. Unatoč tome što je sve prijavila, a policija, kako kaže, upoznata s identitetom počinitelja, nitko još nije uhićen. "Znam dobro tko su napadači, a to zna i policija. I ništa ne radi. Pokrenut je sudski postupak, to je bio pokušaj ubojstva, prijetili su mi smrću i dalje nisu iza rešetaka. Jako sam ljuta i ne znam što da radim", očajna je Silva. Dodala je i da nije potražila psihološku pomoć ali se i dalje boji za svoj život. "U velikom sam strahu, oni mi i dalje prijete, govore da odustanem od postupka, šalju mi ljude, ne znam kome se mogu obratiti. Strah me da će me ubiti, živim pod velikim stresom. Bojim se za život", kazala je Silva.