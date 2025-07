VIDEO Evo kako su iznenadili Matu Bulića na Thompsonovom koncertu: 'Ajde da nam pomogneš maknit ogradu'

Koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu obilježio je i jedan neočekivan, spontan i iznimno emotivan trenutak koji se dogodio i prije samog početka spektakla. U glavnoj ulozi našao se Thompsonov kum i kolega, pjevač Mate Bulić, kojeg je publika iznenadila na način koji ni sam nije mogao predvidjeti.

Jedan od posjetitelja iz prvih redova, kako je kasnije zabilježeno u viralnom videu na TikToku, doviknuo je pjevaču: "Ajde vamo da nam pomogneš maknit ogradu". Bulić, poznat po svojoj neposrednosti, prišao je publici, no umjesto pomoći oko ograde, dočekalo ga je iznenađenje. Naime, u trenutku kada se približio, masa je spontano i zborski zapjevala njegovu najpoznatiju pjesmu, "Moja Hercegovina". Stihovi "Kamen, krš i maslina / Vino, ganga, Neretva / Sve to ima zemlja ta / Moja Hercegovina" orili su se Hipodromom, a vidno ganuti Bulić, s prepoznatljivim osmijehom na licu, nije dugo čekao. Pridružio se pjesmi, pa čak i preuzeo ulogu dirigenta.

Snimka ovog trenutka brzo se proširila društvenim mrežama, a autor videa dodao je i dirljiv komentar koji svjedoči o Bulićevoj snazi i optimizmu. "Ljudi, ali taj njegov osmijeh. Godinama ga nije skinuo, ni uživo, ni u svojim spotovima. I kad je bilo najteže, kad je imao taj prokleti rak, i dalje se smijao. Tako treba, kume, najjači si. Živio još 100 godina", napisao je, a brojni komentari podrške i želja za dobrim zdravljem potvrdili su koliko je pjevač cijenjen.

Bulićevo prisustvo na koncertu nije bilo samo znatiželjne prirode. On se na Hipodromu pojavio kao podrška svom kumu, za kojeg je uoči nastupa izjavio da je "svjetski prvak" i da je presretan zbog njegova uspjeha. - Ovdje su ljudi došli iz cijelog svijeta i pokazali što mogu cijelom svijetu. Drugi to ne mogu - iskreno je priznao Bulić za Dnevnik RTL-a. Rekao je da ga nije pitao za prvu pjesmu. - On će to iz svog srca - dodao je Bulić te zaključio kako zna da Marko svakako neće pogriješiti.

Naveo je, među ostalim, i da nikako ne može odabrati najdraži Thompsonovu pjesmu. - Ovo je vrh, pa ovo je ipak svjetska priča. To je pobjeda svih nas - zaključio je simpatični glazbenik.