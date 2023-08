Slavna pjevačica u vezi je s oženjenim: Družila se s njegovom suprugom i držala njihovu bebu u rukama

Nakon što je u javnosti odjeknula vijest da se razvodi jedna od trenutačno najpopularnijih pjevačica mlađe generacije na svijetu, Ariana Grande, mnogi su se pitali kako je do toga došlo. Pjevačica se za vrijeme pandemije zaljubila, zaručila i udala za čovjeka koji nije bio dio svijeta poznatih, već je zaposlen kao broker za nekretnine. Velika je to bila razlika od njenih prijašnjih veza, jer Ariana je dugo ljubila repera Big Seana, te nakon njega repera Maca Millera koji je u međuvremenu, nažalost, preminuo, a onda je zapela za oko i komičaru Peteu Davidsonu.

Niti jedna od tih veza nije potrajala, pa su obožavatelji bili uvjereni da je Daltona izabrala upravo zato što je bila uvjerena da za sreću treba nekoga tko nema veze s Hollywoodom ili glazbenom industrijom. Čini se da ni to nije bio dobar recept za ovu pjevačicu koja je u međuvremenu postala i uspješna poduzetnica koja gradi svoje beauty carstvo. Njene parfeme hvale mnogi i laskaju joj da je uspjela stvoriti mirise potpuno drukčije od onih kakve inače rade celebrityji, a hit na društvenim mrežama bila je i njena šminka koju su kritičari prozvali luksuznom i visoko kvalitetnom. Uz to dobila je i ulogu u mjuziklu 'Wicked'. Film je to čiji prvi dio bi trebao u kina doći iduće godine, a Ariani je životna želja od malih nogu glumiti u tom mjuziklu.

Činilo se da joj se sreća napokon počela osmjehivati jer proživjela je veliku traumu kada je 2017. godine poludjeli bombaš samoubojica ubio čak 22 ljudi koji su bili na njenom koncertu u Manchesteru.

No, ona je odlučila sve svoje uspjehe začiniti novim skandalom. Naime, zaljubila se na setu u svog kolegu Ethana Slatera, broadwayskog glumca, pjevača i kompozitora koji se još uvijek nije uspio umiliti široj javnosti.

Glumac je u vrijeme kada je upoznao Arianu isto tako bio oženjen, štoviše pet godina je bio braku s Lily Jay s kojom se počeo viđati još 2012. godine. Grande ju je upoznala, družila se s njom i u rukama je držala njihovo tek rođeno dijete. Samo nekoliko dana prije no što je vijest o njihovoj aferi počela kružiti internetom, svi mediji u svijetu prenijeli su da se glumica odlučila rastati od Daltona Gomeza s kojim je bila u braku jedva dvije godine. Na Wimbledonu je viđena bez prstena, a čini se je njena PR mašinerija tako počela polako spašavati njen imidž iza kulisa kako ne bi ispalo da je prevarila supruga s glumcem.

No, svejedno nisu uspjeli. Ethanova supruga je izjavila kako je Arina za sve kriva.

- Ariana je priča. Ona nije žena za žene - izjavila je Jay, dok su Ethanovi glasnogovornici pisali medijima kako je njega to potpuno šokiralo jer ona nije poznata po tome da daje izjave za medije i da nije znala što znači da nešto izjavljuje službeno i da to mediji mogu koristiti.

Brzo su društvenim mrežama počele kružiti priče kako ovo nije prvi put da je Ariana nekome preotela dečka, muža ili ljubavnika. Za primjer navode činjenicu da je 2018. Petea Davidsona ukrala kćeri komičara i kreatora Seinfelda, Larryja Davida, Cazzie. Reper Big Sean i ona su objavili da su u vezi 2014. samo par mjeseci nakon što je raskinuo zaruke s Nayom Riverom, američkom glumicom koja je potonula u jezeru prije dvije godine i nažalost preminula.

Tik Tokom kruže i videi žena koja je optužuju da je iste stvari radila i prije no što je postala megazvijezda...No, naravno, to mogu biti i žene koje ovim skandalom žele pomoći rastu pratitelja na svojim društvenim mrežama, a dovoljno dokaza da ime se stvarno povjeruje nisu priložile.

Ariana se razvodi, njen ljubavnik više ne živi sa svojom suprugom, te je proces razvoda započeo. Ponašaju se kao ljubavni par i izlaze zajedno, no zbog osude obožavatelja, pitanje je hoće li njihova veza preživjeti i nakon što produkcija filma završi. Nema sumnje da će u idućim mjesecima biti pod povećalom javnosti i budnim okom medija.

