Misica (26) poginula u stravičnoj prometnoj nesreći, prije smrti objavila sablasan video

Aktualna Miss Venezuele Ariana Viera (26) poginula je u stravičnoj prometnoj nesreći u Orlandu na Floridi u srpnju ove godine, a tužnu vijest medijima je otkrila njezina majka Vivian Ochoa. Majka je za The Sun otkrila da joj je kći zaspala od umora tijekom vožnje te se zabila u vozilo ispred sebe. Na mjesto događaja odmah je stigla i hitna pomoć koja je nesretnu Arianu dva puta oživljavala, no nažalost ozljede su bile preteške te je misica preminula na putu do bolnice.

- Oživjeli su je i tada je dobila srčani udar. Ponovno su je oživjeli, ali je preminula kada su je vodili na traumatologiju - rekla je shrvana Ochoa.

Inače, manekenka je uskoro trebala predstavljati svoju zemlju na natjecanju Miss Latinske Amerike 2023. u Dominikanskoj Republici, a natjecanje je predviđeno u listopadu.

Od nesretne manekenke mnogi su se odmah počeli opraštati u komentarima na društvenim mrežama, a jedna od objava koja je ranije osvanula na profilu tragično preminule manekenke mnoge je sablaznila. Naime, prije samo nekoliko mjeseci 26-godišnjakinja objavila je čudan video kojim je, kako mnogi smatraju, predvidjela svoju smrt. Na svom Instagramu snimala se za "svoj sprovod".

- Snimam sebe za budući sprovod jer sam uvijek ja na video snimkama, nitko drugi to ne radi - napisala je ona ispod videa koji je objavila na društvenim mrežama.

Lokalni mediji također navode da je otac žrtve, koji živi u Peruu, pokušao organizirati da dobije vizu na vrijeme za sprovod svoje kćeri 15. srpnja, no navodno mu je dokument izdan tek dan kasnije.

